Ab Juli bekommen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in Oschatz mehr Geld für ihren Einsatz. In Mügeln und Liebschützberg ist eine Aufwandsentschädigung dieser Art in weiter Ferne. Aber es gibt andere Möglichkeiten, den ehrenamtlichen Einsatzkräften Anerkennung zu schenken.