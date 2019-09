Kleiner Fang aus Wermsdorf schwimmt in die Freiheit

Wermsdorf

Seit 50 Jahren wird das Horstseefischen in Wermsdorf als Volksfest gefeiert. Wenn vom 11. bis 13. Oktober erneut an den Horstseedamm geladen wird, bieten sich Besuchern wieder viele Momente für schöne Erinnerungen. Wie die von Bärbel Heiles aus Dahlen, die von einem Ausflug zum Abfischen mit ihrer Familie in den 1970er Jahren berichtet:

In unserer Familie denken alle bei diesem Stichwort Horstseefischen an ein nettes Erlebnis beim Horstseefischen in den Jahren 1975 oder 1976. Wir wohnten zum damaligen Zeitpunkt in Wurzen und die ganze Familie mit unserer Tochter, die etwa vier oder fünf Jahre alt war sowie Oma und Opa fuhr mit dem Trabant nach Wermsdorf zum Horstseefischen. Unsere Tochter hatte einen blauen Präsent-20-Hosenanzug an, der vorn mit gelben Einsätzen unterbrochen war.

Von Wermsdorf in die Badewanne

Unsere Tochter stand lange Zeit an der Straße beim Abfischen und wollte einfach nicht weitergehen. Sie fand das interessant, und auch wir schauten gern zu. Die großen Fische wurden auf einen LKW transportiert, während die kleinen über eine, unserer Meinung nach, selbst gebaute Rutsche wieder in den See kamen.

Plötzlich fiel ein kleinerer Fisch daneben. Wir konnten gar nicht schnell genug reagieren, als unsere Tochter schon den kleinen Fisch in ihren noch kleineren Händen hielt. Alles Reden half nichts. Der Fisch musste mit! So geschah es dann auch. Die Plastetüte, die für Fisch vorgesehen war, den wir kaufen wollten, wurde mit Wasser gefüllt und zum Transportbehälter umfunktioniert.

Eine Fischfrau für Erwin

„Erwin“, so wurde der Fisch getauft, kam mit uns nach Hause in die Badewanne. Unser Kind saß auf dem Badewannenrand und sah Erwin lange beim Schwimmen zu. Nach vielen Erzählungen und Geschichten von traurigen Fischen war unsere Tochter einverstanden, Erwin die Freiheit zu schenken. Am nächsten Tag ging sie mit ihrem Opa an den Gura-See in Wurzen und sah Erwin hinterher, in der Hoffnung, dass er im See bestimmt eine Fischfrau finden wird und wir in baldiger Zeit viele kleine Fische sehen können.

