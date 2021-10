Kleinragewitz: Tief Ignatz schleudert ein Scheunendach aufs Feld

Kleinragewitz

Entsetzen bei Stefan Merkel, seiner Familie und seinen Mitarbeitern: Kurz nachdem der Sturm Staub auf dem Feld gegenüber dem Hof aufwirbelte, rüttelte er am Dach der Scheune. Innerhalb weniger Minuten war das 26 mal 15 Meter große Blechdach von den Balken gerissen und lag im benachbarten Feld. Zuvor hatte es noch mehrmals an das angrenzende Wohnhaus geschlagen – aber dabei zum Glück keinen größeren Schaden angerichtet.

Landwirt am Boden zerstört

„Am Donnerstag war ich am Boden zerstört“, erklärt Landwirt Stefan Merkel, der derzeit in einen neuen Hühnerstall investiert und somit genug andere Baustellen hat – wörtlich und im übertragenen Sinne. Dazu komme diese Hilflosigkeit. „Bei uns war der Strom ausgefallen. Damit sind keine Anrufe übers Festnetz möglich und der Mobilfunk war überlastet“, berichtet Stefan Merkel. So habe er zunächst weder mit der Versicherung noch mit dem Entstördienst des Stromversorgers Kontakt aufnehmen können.

30 000 Euro Schaden

Was, wenn man tatsächlich einen Rettungsdienst gebraucht hätte? Zum Glück seien – vom Dach und der Scheune abgesehen, keine Personen oder Güter in Mitleidenschaft gezogen worden. Den Schaden schätze er auf zirka 30 000 Euro. Wichtig für die Kundschaft: Im Hofladen geht alles seinen gewohnten Gang.

Bis zu Windstärke 11

Der Deutsche Wetterdienst hatte am Donnerstag in Oschatz Windgeschwindigkeiten von 71 Kilometern pro Stunde als höchsten Mittelwert über zehn Minuten gemessen. In kürzeren Zeiträumen, also in Böen, legte die Geschwindigkeit bis auf 108 km/h, das entspricht Windstärke 11, zu. An der Station von Kachelmannwetter auf dem Collm wurden sogar Böen von bis zu 144 km/h registriert.

Von Axel Kaminski