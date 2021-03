Kleinwagen landet in Oschatz im Gleisbett der Kleinbahn

Zwei Unfälle an zwei aufeinanderfolgende Tagen in unmittelbarer Nähe in Oschatz: Nachdem es am Montag am Bahnübergang Lichtstraße gekracht hatte, verlor am Dienstag in der Theodor-Körner-Straße ein Rentner die Kontrolle über seinen Kleinwagen und landete auf den Gleisen der Kleinbahn.