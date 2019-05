Oschatz

Ein Liquiditätsüberschuss von 75 000 Euro, also Geld, das im städtischen Haushalt zur freien Verfügung steht, führte kurz vor der Wahl zu einem Schlagabtausch zwischen CDU und der Linkspartei in der jüngsten Sitzung des Stadtrates.

Thomas Schneider : Belastung abmildern

Beide Fraktionen hatten Vorschläge eingereicht, wofür das Geld verwendet werden soll. Da die Summe nur einmal ausgegeben werden kann, sah das Prozedere vor, nacheinander über beide Ideen abzustimmen. Vorrang hatte dabei der CDU-Antrag. Grund: Er ging vier Tage eher ein als der Antrag der Linkspartei. Jedoch erhielt der CDU-Antrag bei der Abstimmung bereits eine knappe Mehrheit, so dass der Linken-Antrag gar nicht mehr zur Abstimmung gestellt wurde. Die Verwaltung selbst hielt sich zurück. „Mir ist es am liebsten, wenn die Summe in der Stadtkasse verbleibt. Dies wäre der Fall, wenn keiner der beiden Anträge eine Mehrheit findet“, so Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos).

Die Elternbeiträge für Betreuung in den Oschatzer Kitas werden nicht gesenkt. Quelle: Steffen Brost

Die Linke wollte die 75 000 Euro zur Deckelung oder Senkung der unlängst erhöhten Elterbeiträge für die Kinderbetreuung in kommunalen Kitas ab 2020 einsetzen, so dass Eltern etwa ein Dreivierteljahr entlastet würden. Der Mehraufwand bei Übernahme der gestiegenen Kosten durch die Stadt hätte für die Stadt Kosten von 100 000 Euro verursacht . Thomas Schneider, der den Vorschlag im Namen seiner Fraktion eingebracht hatte, sprach davon, dass diese Entscheidung die finanzielle Belastung der berufstätigen Eltern abmildere. Mit Blick auf die CDU, die aktuell im Wahlkampf „für ein familienfreundliches Oschatz“ einstehe, sprach er von „Lippenbekenntnissen“, auf die nichts folge. Statt dessen sende der Stadtrat das Signal, „wer sich Kinder anschafft, wird dafür bestraft“.

Frank Schneider : Weg zur nächsten Toilette lang und beschwerlich

CDU-Stadtrat Holger Schmidt hielt dem entgegen, dass vom Antrag der Linkspartei gerade einmal neun Prozent der Oschatzer Bevölkerung profitieren würden und unterlegte das mit Zahlen: Aktuell gebe es 1007 betreuungspflichtige Kinder. Rund 15 Prozent der Eltern bekämen die Beiträge dafür vom Jugendamt des Landkreises erstattet, so dass 872 Kinder übrig bleiben. „Legt man den bundesdeutschen Durchschnitt von 1,35 Kindern pro Familie zugrunde und geht vom Idealfall aus, dass zu jedem Kind zwei Erwachsene gehören, erreicht diese Entlastung 646 Familien oder 1292 junge Mütter und Väter in unserer Stadt“.

Die öffentliche Toilette im Oschatzer Rathaus wird saniert. Quelle: Wolfgang Sens

Die CDU-Fraktion schlug vor, den Betrag zu teilen. Zum einen 40 000 Euro für die Sanierung der Hoffläche des Bauhofareals – eine Maßnahme, die kürzlich auf Antrag der FDP zurückgestellt wurde, um an den kommunalen Turnhallen wetterfeste Anbauten für die Imbissversorgung zu schaffen. Die restlichen 35 000 Euro sieht die CDU-Fraktion für die Sanierung der öffentlichen Toilette im Rathaus vor. Frank Schneider, der den Antrag einbrachte, begründete die Entscheidung im Falle des Bauhofs mit der bestehenden Unfallgefahr und besseren Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter: „Sie haben das einfach verdient“. Die Toilettensanierung sei als Wunsch von Senioren an ihn herangetragen worden. „Der Weg zur nächsten öffentlichen Toilette am Altmarkt oder den Besucher-WCs im Rathaus ist für diese Generation lang und beschwerlich. Mancher weiß gar nicht, dass es die Besucher-WCs gibt.“ Bei öffentlichen Veranstaltungen, so Schneider, könne das sanierte WC vom Betreiber angemietet und genutzt werden.

Von Christian Kunze