Klötitz

Am zweiten September-Wochenende richtet der Heimat- und Sportverein (HSV) das Dorffest aus. Bereits vor zwei Jahren wollte man das 575-jährige Bestehen des Ortes feiern – nun wird es eben eine 577-Jahr-Feier. Einen Vorteil hat die Verschiebung: Die Modernisierung der Sanitärräume soll bis dahin abgeschlossen sein.

„Der Umbau begann mit einem Arbeitseinsatz am 22. Januar“, berichtet die Vereinsvorsitzende Mareen Claus. Erste Aufgaben seien das Abhacken der Fliesen und der Rückbau der alten Installationen gewesen. „Alles stammt aus DDR-Zeiten, ist längst nicht mehr zeitgemäß“, erklärt Mareen Claus.

Neue Grundrisse im Sanitärbereich

Dabei komme nicht nur neue Keramik in die Toilette, es werde die gesamte Aufteilung der Räume und die Anordnung der Toiletten- und Waschbecken geändert. Vorgestellt hatte der HSV sein Projekt bereits bei einer Sitzung des Liebschützberger Gemeinderates im November 2019, die vor Ort stattfand. Die für die Modernisierung des Sanitärtraktes veranschlagten 18 000 Euro sorgten damals für Aufsehen und wegen fehlender Finanzierungsmöglichkeiten auch für Ratlosigkeit.

Freude über Unterstützung durch Gemeinde

„Wir waren freudig davon überrascht, dass die Gemeinde nun doch eine Chance sah, uns zu unterstützen“, betont Mareen Claus. Natürlich bleibe es dabei, dass man viel Eigenleistung in das Projekt einbringe und sich der Verein auch selbst finanziell engagiere. Der Zuschuss der Gemeinde werde vorwiegend für Materialeinkäufe eingesetzt und zum Bezahlen der Rechnung der Elektrofirma. An dieser Stelle werde man sich nicht auf das eigene handwerkliche Können verlassen.

Nahezu wöchentlich Arbeitseinsätze

Seit Ende Januar seien im Prinzip an jedem Wochenende Vereinsmitglieder vor Ort, um das Projekt voranzubringen. Allerdings sei man – wie alle anderen Bauherren – von Lieferproblemen betroffen. Beim HSV „klemme“ es an den Türen. Erst wenn sie montiert und eingeputzt sein werden und danach der Vorraum renoviert werden könne, sei man fertig. Die Lieferung stehe nun für Anfang Juni in Aussicht.

Extraportion renovierung durch Euphorie-Schub

Der Beginn der Arbeiten hat nach Beobachtung der Vereinsvorsitzenden ein großes Maß an Euphorie freigesetzt. Das führte dazu, dass sich die Mitglieder noch eines lange Zeit als Abstellkammer genutzten Kellerraumes annahmen. „Das war mal der Sportraum. So wurde er zuletzt in meinen Teenager-Zeiten, also vor rund 20 Jahren, genutzt“, erklärt Mareen Claus. Er sei jetzt entrümpelt worden, wird renoviert und soll mit einer Tischtennis-Platte und einem Sofa ausgestattet werden. „Dann kann er wieder von den Kindern und Jugendlichen als Treffpunkt genutzt werden. Gerade in der kalten Jahreszeit gibt es im Ort keine andere vernünftige Möglichkeit“, erläutert Mareen Claus. HSV-Kassenwart Uwe Sablotny habe für diese ursprünglich nicht geplanten Maßnahmen zum Glück finanziellen Spielraum des Vereines gesehen.

Frühjahrsputz am 9. April

Trotz laufender Modernisierungsmaßnahme werde das Dorffest vom 9. bis 11. September nicht die nächste Aktivität des Vereins sein. Für den 9. April rufe man zum Frühjahrsputz auf. Am 30. April, so legte es der Vorstand fest, feiere man das Maibaumstellen gemeinsam mit dem Schwimmschachtel-Schwimmen. Die IG Liebschützberg werde man mit einem Arbeitseinsatz zum Aufstellen der neuen Maltafel auf dem Berg unterstützen. Zudem hoffe man, wieder viele Mitstreiter zu finden, die sich um die Pflege des Denkmals und seines Umfeldes kümmern.

Von Axel Kaminski