Klötitzer Verein will Sportlerheim vor Jubiläum modernisieren

Klötitz

Das Sportlerheim war am Dienstag nach längerer Zeit wieder einmal Sitzungsort des Liebschützberger Gemeinderates. Bürgermeister David Schmidt (parteilos) war sich zumindest sicher, dass während seiner fast vierjährigen Amtszeit noch keine Beratung in diesem Haus stattfand.

Grundlos waren die Räte nicht dorthin eingeladen. Der Ort wurde 1445 als Cleticz erstmals urkundlich erwähnt – die 575-Jahr-Feier steht also unmittelbar bevor. Als Ausrichter möchte der Heimat- und Sportverein das Sportlerheim bis dahin ein Stück weit attraktiver machen und hofft dabei auf die Unterstützung der Gemeinde.

Alte Sanitäranlagen

Dabei haben die Vereinsmitglieder insbesondere die Sanitäranlagen im Haus im Visier. Sie gehören, davon überzeugten sich die Gemeinderäte bei einem kurzen Rundgang, offenbar noch zur Originalsubstanz des etwa Ende der 1960er Jahre errichteten Gebäudes. Die Pläne des Vereines beschränken sich nicht auf neue Fliesen und moderne Sanitärkeramik. Sie wollen den Zuschnitt dieser Räume ändern. „Damit wollen wir erreichen, dass die Damentoilette sozusagen Anschluss zur Außenwelt erhält – also Tageslicht über ein Fensterband und damit auch eine Belüftung“, erläuterte Katrin Kuchra.

18 000 Euro übersteigen Möglichkeiten des Vereins

Dazu müssten neben dem Fliesenleger auch Zimmerer, Klempner und Elektriker tätig werden. Die Summe der Angebote, die sich der Verein von Betrieben aus dem Ort und der unmittelbaren Nachbarschaft eingeholt hat, beläuft sich auf rund 18 000 Euro, was die finanziellen Möglichkeiten des Vereines deutlich übersteigt.

„Das ist eine ganz schöne Hausnummer“, kommentierte David Schmidt diese Aufstellung und erinnerte daran, dass die Gemeinde für eine Vielzahl von Sportlerheimen und Dorfgemeinschaftshäusern zuständig sei. Rainer Schwurack (Freie Wählergemeinschaft) erkundigte sich danach, ob der Verein auch Eigenmittel besteuern könnte. Katrin Kuchra erläuterte, dass da finanziell ein wenig möglich sei und sicher einige Arbeitsleistungen erbracht werden könnten.

Förderung soll beantragt werden

Sebastian Dittert ( CDU) wollte vom Bürgermeister wissen, wie die Chancen stünden, Förderprogramme für diesen Zweck zu nutzen. Trotz dessen Bedenken, dass die geringe Auslastung des Gebäudes dem im Weg stehen könnte, betonte Dittert, dass man versuchen sollte, eine Förderung zu erlangen. David Schmidt schilderte, dass das im kommenden Jahr auslaufende Leader-Programm vielfältige Themen mit bis zu 75 Prozent fördere. Bei diesem Programm könne man nicht mit einem schnellen Baubeginn rechnen.

Aron Höptner ( CDU) regte an, „zweigleisig zu fahren“. Es solle aufgelistet werden, was der Verein leisten könne, was durch Spenden zusammenkomme und dann noch an Kosten übrig bleibe. Der Bürgermeister stellte in Aussicht, einen 25-prozentigen Eigenanteil im Haushalt 2020 einzuplanen. Mit der im Vorjahr aus eigener Kraft bewerkstelligten Sanierung der Küche hat der Verein gezeigt, dass er nicht nur auf Hilfe wartet.

Von Axel Kaminski