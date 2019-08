Oschatz

Am Mühlgraben kollidieren historischer und moderner Baustil, und das inzwischen auch sichtbar. Ein Gebäude wie dieses hat es bisher im Stadtbild von Oschatz nicht gegeben. Die Arbeiten am Neubau der Oschatzer Wohnstätten GmbH am Objekt Badergasse/An der Döllnitz gehen voran. Inzwischen stehen Erdgeschoss und erstes Stockwerk, das Sattelgeschoss und damit der komplette Rohbau wird voraussichtlich Mitte September abgeschlossen. Parallel dazu beginnen bereits in dieser Woche Elektroarbeiten und der Einbau der ersten Fenster des neuen Wohnhauses.

Wie vom Geschäftsführer der Oschatzer Wohnstätten GmbH, Marc Etzold zu erfahren war, ist man ganz geringfügig im Verzug, hofft, diesen aber wieder aufholen zu können. „Die extrem heißen Temperaturen, verbunden mit der Trockenheit, brachten die Mitarbeiter des beauftragten Bauunternehmens an ihre Grenzen“, nennt er den Hintergrund. Am beabsichtigten Fertigstellungstermin wolle man festhalten. Geplant ist die Vermietung der insgesamt 13 großzügig geschnittenen Wohnungen am 1. Juli des kommenden Jahres.

Von Christian Kunze