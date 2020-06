Kommen Windräder am Käferberg? – Entsprechende Pläne gibt es und Kritik

Schönnewitz

Fünf bis sechs Windräder könnten nach Vorstellungen des Regionalen Planungsverbandes (RPV) Leipzig-Westsachsen auf einer Fläche bei Clanzschwitz und Zaußwitz errichtet werden. Das sieht der aktuelle Entwurf des neuen Regionalplanes vor. „Ich weiß, dass das keine Freudensprünge auslöst“, betonte Prof Dr. Andreas Berkner, Leiter des RPV. Er erläuterte, wie das Gebiet in den Entwurf gekommen war und welche Fakten für eine Windkraftnutzung dort sprechen.

Zuvor erläuterte er die Rolle des RPV als Behörde, die ohne politische und wirtschaftliche Interessen „gleichwertige Lebensbedingungen für die Menschen in allen Teilregionen des Planungsgebietes“ sichern soll. Dabei könne man es nicht jedem recht machen, weil es auch Konkurrenzsituationen gäbe. Letztlich beruhe eine solche Planung immer auf Kompromissen.

Anwohner und Kommunen sehen Belastung

Andreas Berkner machte an dieser Stelle den Gemeinderäten und den rund 70 Gästen klar, dass der RPV unter anderem festzulegen habe, auf welchen Flächen Landwirtschaft, Waldnutzung, die Wasserversorgung oder Straßen – und eben die Nutzung der Windkraft – Vorrang hätten. Dabei habe der Verband auch sicherzustellen, dass die vom Freistaat in seinem Landesentwicklungsplan vorgegebenen Größen zum Ertrag aus Windenergie erreicht würden. Er erläuterte, dass es „harte“ und „weiche“ Ausschlussgründe gäbe und Abwägungsentscheidungen. An dieser Stelle machte er deutlich, dass es an diesem Abend keine Live-Abwägung geben würde. Er verdeutlichte, dass generell der Konflikt bestehe, dass Anwohner oder Kommunen die vorgesehenen Flächen als Belastung empfänden, während potenzielle Nutzer größere und mehr Flächen wünschten.

Vorrangflächen mit mindestens drei Windrädern

Der Vorsitzende des RPV erläuterte, dass der Verband nur noch Vorrangflächen ausweise, in denen mindestens drei Windräder stehen könnten. Auf diese Weise sei das früher geplante Gebiet bei Ganzig aus dem Verfahren gefallen. Beim vorherigen Entwurf sei die Fläche am Käferberg als ungeeignet bewertet worden, weil die Bundeswehr das Gebiet als Korridor für Tiefflüge mit Hubschraubern deklariert hatte. In einem Schreiben aus dem Jahr 2018 habe das zuständige Amt der Bundeswehr dann aber mitgeteilt, dass die Trassen angepasst worden seien, und die Fläche am Käferberg nicht mehr so genutzt werde.

Bürger sollen sich am Verfahren beteiligen

Ausdrücklich ermunterte Andreas Berkner die Bürger dazu, sich mit ihren Anregungen am Verfahren zu beteiligen. Landeigentümern riet er dringend davon ab, bereits jetzt Vorverträge abzuschließen. Noch handele es sich um einen Entwurf. Selbst wenn aus diesem eine Satzung werde, sei damit noch kein einziger Bauantrag genehmigt. Erst wenn das geschehen sei, fließe wirklich Geld.

Nach diesem Vortrag nutzten die Liebschützberger Gemeinderäte sowie interessierte Gäste aus der Kommune sowie der Nachbarstadt Oschatz ausgiebig die Chance, ihre Fragen zu möglichen Windrädern auf dem Käferberg zu stellen.

Abwägung nach fachlichen Gründen

Auf eine Diskussion dazu, dass man am Käferberg mindestens ebenso viele naturschutzrechtliche Hindernisse für Windräder finden würde wie beim inzwischen aus dem Entwurf gestrichenen Gebiet bei Schmannewitz ließ sich Andreas Berkner nicht ein. Auf die Anfrage von Rainer Schwurack (Freie Wähler) nach dem Gewicht des Votums des Gemeinderates verwies er auf dessen fachlichen Gehalt. Ein einfaches „Nein“ verhindere keine Planung. Abgewogen werde nur über fachliche Gründe – egal, ob sie von Räten, Verbänden oder Bürgern vorgebracht würden.

Deutlich wurde der Verbandsvorsitzende auch hinsichtlich der Rolle, die die Landeigentümer spielen. Ob letztlich drei oder fünf Windräder gebaut würden, wenn dieses Vorranggebiet so in den Regionalplan komme, hänge davon ab, wie viel Fläche die Energieerzeuger erwerben könnten. Auch die mindestens drei Windräder pro Vorrangfläche seien nur ein theoretischer Wert. Für das Gebiet am Käferberg habe der RPV einen Ertrag von 70 bis 80 Gigawattstunden pro Jahr ermittelt.

Mindestabstand von 1000 Metern zur nächsten Siedlung

Auf mehrere Nachfragen hin erläuterte Andreas Berkner, dass es Praxis des RPV sei, einen Mindestabstand von 1000 Metern zur nächsten Siedlung einzuhalten. Gemessen werde dabei vom Mastfuß bis zur Gartengrenze. Eine Höhenbegrenzung sei nicht vorgesehen. Der RPV favorisiere weniger große Anlagen gegenüber vielen kleineren. Einzelstehende Bebauungen kämen jedoch nicht in den Genuss dieses großen Abstandes. Auf die Nachfrage des Zaußwitzers Dirk Schreiber, ob den Planern das Wohl der Menschen egal sei, wurde Berkner prinzipiell: „Wir würden nicht mit einem Mindestabstand von 1000 Metern arbeiten, wenn das so wäre“, betonte er.

Sowohl die Kommune als auch jeder einzelne Bürger hat bis zum 3. Juli Zeit, die Unterlagen einzusehen und eine Stellungnahme dazu zu formulieren.

Die Aktenordner liegen im Bürgerbüro des Landratsamtes Nordsachsen in Torgau aus. Ebenso gut können die Karten sowie der Textteil am heimischen Computer unter www.buergerbeteiligung.sachsen.de abgerufen werden.

https://buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/rpv-westsachsen/beteiligung/aktuelle-themen/1020409

