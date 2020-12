Kommt sie oder kommt sie nicht? Weiße Weihnacht in Oschatz?

Collm-Region

Können Sie sich erinnern, in welchem Jahr wir in der Oschatzer Region den letzten richtigen Schneewinter hatten? Wir mussten im OAZ-Archiv ziemlich weit zurückblättern, um das Jahr ausfindig zu machen. Vor genau zehn Jahren erstickte die Oschatzer Region geradezu in den Schneemassen. Die Wintersaison 2009/2010 sorgte für die entsprechenden Temperaturen und den notwendigen Schneefall. Im Januar 2010 türmten sich in der Oschatzer Innenstadt die Schneemassen, so dass sich die Oschatzer Stadtverwaltung entscheiden musste, die enormen Schneeberge zu entfernen, weil es kaum noch Platz gab.

Riesige Schneeberge auf dem Neumarkt

Damals wurden die Schneemassen mit einem Lkw der Firma Peter vom Oschatzer Neumarkt abtransportiert und auf dem Platz am Finanzamt abgelagert. Stellt sich die Frage: Wie sieht es in diesem Jahr aus und bekommen wir eine weiße Weihnacht? „Schon lange nicht mehr waren die Chancen so groß auf einen richtigen Winter wie in dieser Saison“, sagt das Team um Michael Hoffmann vom Portal Wetterprognose-wettervorhersage. Allerdings soll diese Einschätzung noch nicht das Weihnachtswetter betreffen. Die momentanen fast frühlingshaften Temperaturen sollen noch bis an den Weihnachtstermin bestehen bleiben.

Wetterwechsel über die Feiertage

Über die Weihnachtsfeiertage ist dann offenbar mit einem großangelegten Wetterwechsel zu rechnen. Der beinhaltet sehr wohl winterliche Komponenten. Zumindest aus statistischer Sicht wäre in Oschatz in diesem Jahr wieder ein echter Winter fällig. Weiße Weihnacht, so dokumentieren es die Aufzeichnungen, gibt es alle zehn Jahre.

Von Hagen Rösner