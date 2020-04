Kommunen fürchten um Steuereinnahmen

Cavertitz/Naundorf/Wermsdorf

Geschlossene Geschäfte und Restaurants, Kurzarbeit und Lieferprobleme. Wie sich aktuellen Einschränkungen auf die kommunalen Haushalte auswirken, darüber sorgen sich Gemeinderäte und Bürgermeister. Sie befürchten ausbleibende Steuereinnahmen. „Die Einbrüche werden sicher hart“, schätzte der Cavertitzer Gemeinderat Mathias Miene ( CDU). Zur jüngsten Sitzung wandte er sich deshalb an Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos) und wollte wissen, ob bereits Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde absehbar seien.

Möglichst ohne Haushaltssperre

Das bleibe abzuwarten, so die Bürgermeisterin. Man setze darauf, dass der Freistaat die Kommunen dahingehend unterstützt, dass sie handlungsfähig bleiben. „Ich will nicht, dass eine Haushaltssperre verhängt werden muss“, sagte sie. Dazu brauche es aber die Hilfe des Landes, denn so groß sei der finanzielle Spielraum der Gemeinde nicht.

Kita-Personal wird gebraucht

Die ersten Einnahmeverluste für die Städte und Gemeinden dürften die ausbleibenden Elternbeiträge sein, seit die Kindereinrichtungen geschlossen sind und nur noch Notbetreuung erlaubt ist – andererseits muss das Personal weiter bezahlt werden. So ist es auch in Cavertitz. Die Erzieher würden schließlich weiter gebraucht, um die Notbetreuung abzusichern. „Teilweise arbeiten die Erzieher auch zuhause“, weiß Christiane Gürth. Dort würden zum Beispiel die Portfolios, die für alle Kinder angelegt werden müssen, weitergeführt.

20 000 Euro zurückgezahlt

„Bisher hält sich das auf der Ausgabeseite in Grenzen“, sagt Wermsdorfs Bürgermeister Matthias Müller ( CDU) zu den möglichen Verlusten im Zuge der Coronakrise. Man habe bisher rund 20 000 Euro an Elternbeiträgen pro Monat zurückgezahlt. Auch in Wermsdorf hofft man, dass der Freistaat dabei in die Bresche springt und die Kommunen unterstützt. Andererseits habe man zunächst auch Kosten gespart – zum Beispiel für die Reinigung in den Schulen, räumt der Bürgermeister ein.

Wieder deutlich mehr Kinder in den Kitas

Mittlerweile sei die Zahl der Kinder, die täglich die Einrichtungen in der Gemeinde besucht, wieder angestiegen. „Im Kita-Bereich sind wir jetzt bei einer Auslastung von knapp 40 Prozent. Die Empfehlung des Landes, die Notbetreuung in Gruppen von fünf Kindern durchzuführen, ist so weder räumlich noch personell möglich“, sagte Matthias Müller.

Wie sich die Steuereinnahmen gestalten, sei noch offen. Schwer getroffen seien die Gastwirte, deren Lokale geschlossen bleiben müssen. „So weit mir bekannt ist, arbeitet der Großteil der übrigen Firmen im Gemeindegebiet ganz normal weiter“, so Müller.

Beschluss zum Haushalt geplant

In Naundorf steht der Haushalt für 2020 auf der Tagesordnung der Ratssitzung am Donnerstag. „Wir beschließen den Haushalt nach Stand vor Corona, da bei der Haushaltsplanung und -aufstellung die jetzige Entwicklung nicht erkennbar war“, erläutert Bürgermeisterin Cathleen Kramm (parteilos). Wie sich die Situation bei den Gewerbesteuern entwickeln werde, sei noch nicht absehbar. Die Bürgermeisterin geht davon aus, dass die laufenden und bewilligten Maßnahmen voraussichtlich planmäßig durchgeführt werden können.

Hoffnung auf Windenergie

Der Gemeinde sei nicht bekannt, inwieweit Unternehmen im Ort Herabsetzungsanträge beim Finanzamt gestellt hätten. Bei diesem Einnahmeposten spiele die Windenergie für Naundorf eine große Rolle. „Die Windräder drehen sich auch in Corona-Zeiten. Deshalb bleibt zu hoffen, dass zumindest in dieser Branche keine wesentlichen Änderungen eintreten“, erläutert Cathleen Kramm. Das genaue Ausmaß der Gewerbesteuereinbußen werde sich erst später zeigen. Dann hoffe man auf die Unterstützung des Freistaates für seine Kommunen. Auf zirka 15 000 Euro beziffert Cathleen Kramm die Einnahmeverluste bei den Elternbeiträgen. Das seien die Einnahmen eines Monats. Eine Entscheidung dazu, wie im nächsten Monat verfahren werde, sei noch nicht getroffen worden. „Wir erwarten hier eine faire Regelung zur Kompensation der Einnahmeausfälle seitens des Freistaates“, betont Cathleen Kramm.

Von Jana Brechlin und Axel Kaminski