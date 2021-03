Kommunen hoffen auf millionenschwere Förderung für „Oschatzer Land“

Collm-Region

Die Kommunen der Region haben sich auf eine Entwicklungsstrategie für die nächsten Jahre verständigt. Die Stadt- und Gemeinderäte ringsum beschlossen in den vergangenen Tagen mehrheitlich das Interkommunale Entwicklungskonzept „Oschatzer Land – Collmregion“.

Damit ist ein Fördergebiet festgelegt, für das sich die beteiligten Städte und Gemeinden in den nächsten Jahren Zuschüsse von rund zehn Millionen Euro erhoffen. Ziel ist, Versorgungsangebote im ländlichen Raum zu sichern, Kooperationen zu stärken und das Gebiet weiter zu entwickeln.

Städtebaufördermittel fließen auch in kleinere Kommunen

Damit können Mittel aus dem Programm „Sozialer Zusammenhalt“ beantragt werden – Städtebaufördermittel, die sonst nur Städten zugute kommen, fließen dabei auch an kleinere Gemeinden.

Innerhalb des Interkommunalen Entwicklungskonzeptes wollen die sieben Kommunen der Region in ausgewählten Bereichen wie beispielsweise bei Radwegen, Verwaltung, Bauhof oder Feuerwehr miteinander kooperieren.

In diesem Zusammenhang muss jede Gemeinde neben der Kooperationserklärung auch für sich abstimmen, wohin die geplanten Fördermittel fließen sollen.

Die Grundschule der Gemeinde Naundort im Ortsteil Hof soll energetisch saniert werden. Quelle: Axel Kaminski

Naundorf: Bauhof und Grundschule sollen gefördert werden

So beschlossen die Naundorfer Gemeinderäte auf ihrer vergangenen Sitzung einstimmig die Kooperationsvereinbarung. „Für uns ist es natürlich sinnvoll, wenn wir mit den Fördermitteln Projekte fördern, für die wir sonst kein Geld erhalten würden“, so die Bürgermeisterin Cathleen Kramm (parteilos).

Von den Naundorfer Räten wurde der Ortsteil Hof als Förderregion festgelegt. Dazu gibt es einen Abgrenzungsplan. Als Maßnahme will die Gemeinde Naundorf, die schon lange avisierte Sanierung des KFL-Gebäudes (Kreisbetrieb für Landtechnik) in Angriff nehmen. Das Objekt wird von der Kommune genutzt.

Außerdem ist die energetische Sanierung des Hofer Ensembles mit Grundschule, Turnhalle und Verwaltung vorgesehen. „Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass es möglich sein wird, Maßnahmen zu schieben oder später auch andere Maßnahmen aufzunehmen“, so die Bürgermeisterin.

Wermsdorf plant Kita in Mahlis

In Wermsdorf verständigten sich die Gemeinderäte einmütig darauf, den Schwerpunkt ihres Fördergebietes auf Mahlis zu richten. Grund: Die seit Jahren leerstehende Grundschule soll perspektivisch zur Kindertagesstätte ausgebaut werden und dafür erhofft man sich finanzielle Unterstützung über das Programm.

Der Beschluss dafür sei die Grundlage, um Fördermittel beantragen zu können, sagte Bürgermeister Matthias Müller (CDU). Er betonte, der Aktionsraum „Oschatzer Land – Collmregion“ ziele nicht auf Fusionen der Kommunen.

„Wir wollen gemeinsam das Leben im Oschatzer Raum lebenswerter machen“, sagte er und fügte hinzu: „Dabei können alle nur gewinnen.“

Vom Oschatzer Land könnten in Oschatz und Wermsdorf junge Familien profitieren: So könnten in Fliegerhorst und Mahlis neue Kindertageseinrichtungen entstehen. Quelle: Patrick Pleul/Archiv/dpa

Oschatz legt Fokus auf Fliegerhorst

In Oschatz monierte Stadtrat Thomas Schneider (Die Linke) zwar, dass seiner Ansicht nach der Eindruck entstünde, dass man nach kostspieligen Kreisreformen in den vergangenen Jahren nun eine Rolle rückwärts hin zur ebenso mit viel Geld verbundener Förderung von Regionen mache. „Ich verstehe es nicht, trage es aber trotzdem mit – weil das Geld sonst verfällt“, sagte er.

Besonders im Fokus für die Förderung steht in Oschatz der Fliegerhorst. Dort könnte eine Kindertagesstätte entstehen – mit Blick auf drei „in die Jahre gekommene“ kleine Einrichtungen in Zschöllau, Am Holländer und Dresdener Berg (in Trägerschaft des Arbeiter-Samariter-Bundes) bestehe Handlungsbedarf.

Ein Projekt, dass nicht bei allen Räten auf Gegenliebe stieß. Der neue Bauamtsleiter Torsten Heinrich stellte die Pläne vor und erklärte, dass der Umsetzungszeitraum die kommenden zehn Jahre umfasse und es durchaus noch Änderungen geben kann. Auch Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos) betonte, man fasse keinesfalls einen Baubeschluss. „Da ist nichts in Stein gemeißelt“.

Die Grundschule Cavertitz könnte mit Fördermitteln saniert werden. Quelle: Jana Brechlin

Cavertitz will Grundschule sanieren und Dorfplatz ausbauen

Die Gemeinderäte von Cavertitz haben am Montag die Entscheidung für das Konzept besiegelt. Der Beschluss fiel mehrheitlich aus, es gab eine Gegenstimme und eine Enthaltung. Der Fokus dabei soll auf dem Ortsteil Cavertitz liegen.

„Das ist der Ort mit dem meisten Potenzial“, begründete Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos), „hier liegen Kita, Grundschule, Feuerwehr und Turnhalle.“ Man habe die Grenzen so weit wie möglich gefasst.

Die Kommune hofft darauf, bei der Sanierung der Grundschule im denkmalgeschützten Gebäude aus dem Programm profitieren zu können. Außerdem soll der Dorfplatz gegenüber der Feuerwehr perspektivisch zu einem Begegnungsort entwickelt werden.

Das Waldbad in Schmannewitz: Der Kurort und Ortsteil von Dahlen wurde zum Fördergebiet erklärt. Quelle: Kristin Engel

Dahlen: Natur-, Klima und Erlebnisstation in Schmannewitz geplant

In Dahlen beschloss der Stadtrat in der vergangenen Woche, den Ortsteil Schmannewitz, einschließlich Waldbad und dessen Parkplatz, als Fördergebiet für dieses Programm festzulegen.

Bürgermeister Matthias Löwe (WHD) erläuterte, dass bei diesem Programm die Sicherung der Daseinsfürsorge im Zentrum stehe. Die Stadt Dahlen will in diesem Rahmen am Waldbad eine Naturstation errichten, in der die Themen Klima, Wald- und Forstwirtschaft erlebbar werden.

„Vorstellbar ist ein Holzblockhaus mit Gründach als Baukörper“, erläuterte Matthias Löwe der LVZ. Als Zielgruppe sieht er Touristen ebenso wie Schulklassen. Außerdem wäre solch ein Ort für Seminare, zum Beispiel zum energiesparenden Bauen, geeignet.

Reserveprojekt der Heidestadt ist der Bau einer Freilichtbühne im Bereich der Kurkliniken.

Von der angedachten Mehrzweckhalle könnte in Mügeln und darüber hinaus der Sport profitieren (Symbolbild). Quelle: Thomas Kube

Mehrzweckhalle soll in Mügeln Angebot an Kultur- und Sportstätten erweitern

In Mügeln soll das Stadtgebiet profitieren: 174 Hektar werden dort zum Teilfördergebiet erklärt, das größte im gemeinsamen Projekt. Ausgenommen, weil es keine Doppelförderung geben darf, ist dabei das Innenstadtgebiet, das bereits von der Städtebauförderung betroffen war.

Besprochen, aber am vergangenen Donnerstag noch nicht beschlossen wurde das Projekt, das Mügeln realisieren will: Weil der Bedarf durch einen auslaufenden Pachtvertrag nicht mehr gedeckt sei, so das Konzept, möchte Mügeln eine Mehrzweckhalle errichten, die das Angebot an Kultur- und Sportstätten über die Stadtgrenze hinaus erweitern soll.

„Wir hatten natürlich auch über die Gebiete in den Ortsteilen nachgedacht, aber da hätte für diesen Wertumfang nirgends etwas reingepasst“, erklärte Bürgermeister Johannes Ecke (parteilos), bevor das Konzept „Oschatzer Land“ einstimmig ohne weitere Diskussion beschlossen wurde.

„Oschatzer Land“ auch Thema im nächsten Liebschützberger Gemeinderat

Die Kooperationsvereinbarung mit den anderen Kommunen rund um Oschatz sowie die konkreten Projekte für Liebschützberg sind Gegenstand der Ratssitzung, die am 16. März in der Kulturscheune Borna stattfindet.

Von Hagen Rösner, Jana Brechlin, Christian Kunze, Axel Kaminski und Manuel Niemann