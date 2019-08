Hof

Seit 1. August ist Konstanze Zöllner offiziell Leiterin der Grundschule im Hofer Schloss. Dafür geht sowohl für die Gemeinde Naundorf als auch für die Lehrerin eine mehrjährige Hängepartie zu Ende. Konstanze Zöllner, damals noch Weber, war 2015 erstmals für ein Jahr zur kommissarischen Schulleiterin berufen worden. Tatsächlich wurde die Schulleitung 2018 vom Freistaat neu ausgeschrieben, worauf sie sich – trotz Elternzeit – bewarb.

Die neue Hofer Schulleiterin stammt aus Laas. Da sie in Dresden und Leipzig nicht gleich einen Studienplatz fand, studierte sie in Potsdam und absolvierte ihr Referendariat in Schwarzheide. Anschließend kehrte sie nach Sachsen zurück, an eine Grundschule in Radebeul. Nach ihrer ersten Elternzeit ging sie an die Magister-Hering-Grundschule. Von dort wurde sie direkt an die Schlossschule Hof abgeordnet. Das ist mittlerweile knapp fünf Jahre her.

Verantwortung übernehmen

„Um die kommissarische Leitung habe ich mich nicht beworben, das wurde an mich herangetragen“, stellt Konstanze Zöllner klar. Als Schulleiterin Verantwortung zu übernehmen, habe sie schon im Blick gehabt, wenn auch vielleicht nicht ganz so früh. Letztlich sei nach der Ausschreibung der Stelle nun alles recht schnell gegangen. Fachleute haben in ihrem Unterricht hospitiert und sie hatte noch ein Eignungsgespräch im Landesamt für Schule und Bildung zu absolvieren. Da sie dabei auch vom Bürgermeister unterstützt wurde, bedauere sie ein wenig den Amtsverzicht von Michael Reinhardt. Aber insgesamt sei die Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung im Schloss gleich gegenüber gut.

Frischen Wind für Digitales

„Jetzt kann ich richtig loslegen“, meint die 35-Jährige und betont, dass einiges Altbewährtes auf jeden Fall beibehalten werden soll. Dazu würden zum Beispiel der Parklauf, das Adventslichtanzünden und die Würdigung guter Lernleistungen zum Schuljahresende gehören. Im Zuge des Digitalpaktes möchte sie aber einigen frischen Wind in die Schule bringen und denkt da an Tablets und interaktive Tafeln. Das könne man bei den noch ausstehenden Sanierungsschritten in der Schule mit einfließen lassen. Die Gelegenheit sei auch deshalb günstig, weil sich das Kollegium gerade verjünge und dabei junge und erfahrene Kräfte gut harmonieren würden. Konstanze Zöllner ist nun die Chefin von fünf Stammkräften, einer Vollzeit- und zwei Teilzeitabordnungen.

Von Axel Kaminski