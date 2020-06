Konzert „Märchenhafter Rhythmus“ im Schloss Leuben bei Oschatz

Leuben

Wegen der Corona-Pandemie spielte das Wasserschloss Leuben in der ersten Jahreshälfte keine Rolle in der Öffentlichkeit. Doch das ändert sich jetzt. Auftakt für die Rückkehr des ehemaligen Herrenhauses ins gesellschaftliche Leben waren die Führungen, die erstmals nach dem Einzug der Familie von Sahr-Schönberg am vergangenen Sonntag für eine begrenzte Zahl von 30 Besuchern angeboten worden waren. Marion von Sahr führte die Gäste durchs Schloss und der Vorsitzende des Leubener Schlossvereins Marek Schurig durch das Außengelände. Die Führungen waren restlos ausgebucht.

Benefizkonzert im Schlosspark

Am 12. Juli steht nun die zweite öffentliche Veranstaltung auf dem Programm. Unter Regie des Freundeskreises Schlösserland Sachsen, in dem der Leubener Schlossverein Mitglied ist, wird im Schlosspark ein Benefizkonzert angeboten. Ab 16 Uhr werden zwei Schlagzeuger der Staatskapelle Dresden – Simon Etzold und Christian Langer – und der Geiger der Dresdner Philharmonie Steffen Gaitzsch ein abwechslungsreiches Programm unter dem Titel „Märchenhafter Rhythmus“ anbieten. „Für den Konzertbesuch wird eine Mindestspende von 19 Euro pro Person erbeten“, teilt der Freundeskreis Schlösserland mit.

Erlös für die Wiederherstellung der Barockfiguren im Park

Der Erlös soll zu gleichen Teilen dem Leubener Schlossverein und dem Freundeskreis Schlösserland zugute kommen. Für Leuben heißt das konkret: Die Einnahmen aus dem Benefizkonzert sollen für die Wiederherstellung der Barockfiguren im Park verwendet werden.

Weitere Konzerte unter Regie des Freundeskreises Schlösserland finden am 2. Juli am Schloss Promnitz bei Riesa „Oh,du Schloss an der Elbe...“ – Lesung zu Celloklängen und am 20. September am Schloss Struppen bei Pirna statt. Der Titel dieses Konzerts: „Lyrische Klangimpressionen“.

Wanderausstellung „Schlösser als Orte der Demokratie“

Zum Tag des offenen Denkmals am 13. September gibt es dann am Schloss Leuben den nächsten Hingucker. „An diesem Tag zeigen wir die Wanderausstellung ,Schlösser als Orte der Demokratie’“, berichtet Vereinsvorsitzender Marek Schurig.

Reservierungen für das Benefizkonzert am 12. Juli sind unter service@schloesserland-freundeskreis.de oder kontakt@schloss-leuben.de möglich

