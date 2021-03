Kostenlose Corona-Tests: Gab es in Oschatz einen Ansturm?

Oschatz

Punkt 8 Uhr am Sonnabend vor der Döllnitz-Sporthalle. Menschenschlange vor dem Eingang? Fehlanzeige! Am Eingang erwartet mich ein schwarz gekleideter Mann, der zusammen mit einem Kollegen für die Sicherheit zuständig ist. Bin ich der Erste zur Premiere der kostenlosen Schnelltests in Oschatz?

Wartebereich für Corona-Test in der Döllnitz-Sporthalle Oschatz Quelle: Frank Hörügel

Ich muss meinen Ausweis zeigen – als Beweis, dass ich im Landkreis Nordsachsen wohne. Jetzt darf ich rein. Die Mitarbeiter des DRK-Kreisverbandes Torgau-Oschatz haben in der großen Halle drei Teststationen aufgebaut. Außerdem gibt es zwei Wartebereiche. Einen für die Menschen, die noch getestet werden wollen und einen für diejenigen, die auf ihr Testergebnis warten.

Ein Dutzend Menschen vor mir

Ich muss zuerst einen Fragebogen mit Angaben zur Person, Erreichbarkeit und zum Gesundheitszustand ausfüllen. Und dann nehme ich im Wartebereich Platz. Die Stühle neben mir sind leer. In dem Bereich, wo die bereits Getesteten auf ihr Ergebnis warten, sitzt etwa ein Dutzend Menschen. Ich bin also bei weitem nicht der Erste.

Ergebnis nach 15 Minuten

Zwei Minuten später – und ich werde zur Teststation gerufen. Maske ab und Kopf nach hinten. Die DRK-Mitarbeiterin schiebt mir ein dünnes Stäbchen ins linke Nasenloch. Das kitzelt ein bisschen, schmerzt aber überhaupt nicht. Das Stäbchen wird einmal „umgerührt“ und wieder rausgezogen. Ich habe den ersten Corona-Schnelltest meines Lebens überstanden. Jetzt muss ich nur noch auf mein Testergebnis warten. Nach 15 Minuten werde ich wieder aufgerufen. „Negativ“, sagt die junge Frau – und ich bin erleichtert.

76 Menschen lassen sich untersuchen

Noch bis 12 Uhr hatte die Teststation am Sonnabend geöffnet. Bis dahin ließen sich insgesamt 76 Menschen untersuchen, sagte Anne Lissner anschließend auf Nachfrage. Als Vorstandsvorsitzende des DRK-Kreisverbandes Torgau-Oschatz war sie für die Vorbereitung und Durchführung verantwortlich. Insgesamt sieben haupt- und ehrenamtliche DRK-Mitarbeiter waren im Einsatz, außerdem Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Oschatz sowie zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes.

Noch Luft nach oben

Entsprach die Resonanz zur Test-Premiere am Sonnabend den Erwartungen der DRK-Chefin? „Ehrlich gesagt, hatten wir keine Vorstellung darüber, was uns erwarten wird“, sagte sie. Bei einem größeren Ansturm hätte das DRK bis zu drei weitere Testteams kurzfristig akquirieren können. „Wir freuen uns, dass das Angebot von der Bevölkerung angenommen wurde, auch wenn da noch Luft nach oben gewesen wäre . Es lief alles sehr ruhig und entspannt“, schätzt Anne Lissner ein. Probleme mit Corona-Leugnern habe es nicht gegeben.

Steigende Nachfrage erwartet

Sie rechnet damit, dass die Nachfrage bei den folgenden Terminen steigen wird. „Voraussichtlich bis Ende März sind wir immer mittwochs von 12 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr in der Oschatzer Döllnitz-Sporthalle anzutreffen“, sagt die DRK-Chefin.

Von Frank Hörügel