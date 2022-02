Kreisfeuerwehrverband Torgau-Oschatz lässt Zahlen sprechen 

Torgau-Oschatz

Die Feuerwehrstatistik des Kreisfeuerwehrverbandes Torgau-Oschatz liegt vor. Der Vorsitzende Frank Reichel hat diese mal genauer unter die Lupe genommen. „Insgesamt haben wir 53 Mitglieder verloren. Um jedes Mitglied tut es uns leid. Doch schaut man mal auf die Summe der Wehren – 81 Wehren im gesamten Altkreis Torgau-Oschatz – bedeutet das, dass es nicht einmal ein Mitglied pro Wehr ist. Und das ist doch ein guter Schnitt.“

Das bedeutet aber auch, dass zwölf aktive Mitglieder fehlen – bei 16 Gemeinden ist es so jedoch nicht einmal einer je Gemeinde. Reichel ist zufrieden. „Die Altersstrukturen verschieben sind. Wir haben 74 Mitglieder weniger im Alter von 27 bis 65. Dafür jedoch einige mehr bei den Mitgliedern über 65 Jahren. Die Anzahl bei den Jugendfeuerwehren ist glücklicherweise konstant geblieben. Zeigen die Zahlen, dass wir 15 Mitglieder aus der Jugendfeuerwehr verloren haben, spielt hier jedoch der Faktor mit rein, dass sie das 16. Lebensjahr erreicht haben und somit in die Einsatzabteilung gewechselt sind. Aktuell zählen die 37 Jugendfeuerwehren 530 Mitglieder. Außerdem sind elf von den Minis in die Jugendabteilung gewechselt“, erklärt der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands Torgau-Oschatz.

Die sechs Minifeuerwehren haben 64 Mitglieder. Insgesamt gibt es derzeit 3145 Mitglieder in den 81 Wehren der Region Torgau-Oschatz. Im Vergleich zum Vorjahr sind es zwei Wehren weniger. Das läge darin begründet, dass sich zwei Wehren aus der Gemeinde Cavertitz zur Wehr Bucha-Zeukritz zusammengelegt haben. Die Wehr in Drebligar hat ihren Dienstbetrieb eingestellt.

Die größte Anzahl der Wehren hat die Gemeinde Belgern-Schildau mit zehn Wehren und 426 Mitgliedern. Gefolgt von der Gemeinde Torgau mit neun Wehren und 321 Mitgliedern. Zwar eine Wehr weniger, dafür jedoch mehr Mitglieder hat die Gemeinde Mockrehna mit einer Anzahl von 334 Mitgliedern. Gut sieht es auch in Wermsdorf aus. Hier gibt es 313 Mitglieder in sechs Wehren.

Bei den Jugendfeuerwehren haben die Gemeinden Mockrehna mit sechs, Belgern-Schildau mit fünf und Wermsdorf mit fünf Wehren die Nase vorn. Die sechs Minifeuerwehren befinden sich in den Gemeinden Beilrode, Belgern-Schildau, Dreiheide, Mockrehna, Mügeln und Oschatz.

Ein zufriedenstellendes Ergebnis, findet Frank Reichel, der einen Blick in die Vergangenheit, aber auch in die Zukunft wirft: „Ein absoluter Höhepunkt war 2021 vor allem die 175-Jahr-Feier des Feuerwehrwesens in Blumberg zusammen mit dem Verbandsausscheid des Kreisfeuerwehrverbandes. Wir waren auch stolz darauf, dass wir die Auszeichnungsveranstaltungen durchführen konnten. 2022 ist einiges geplant. So steht unter anderem am 22. März die Verbandsausschusssitzung in Dahlen bevor. Ein Highlight wird sein, dass alle Gemeindewehrleiter vor Ort sein werden. Hier wird ihnen die Alarm-App vorgestellt.“

Die Feuerwehrjugend fahre vom 2. bis 4. September ins Jugendzeltlager auf den Sportplatz Sitzenrode. Die Delegiertenversammlung, die alle zwei Jahre durchgeführt wird, finde am 24. September in Welsau statt. „Vor zwei Jahren gab es diese in Oschatz.Damals zusammen mit den Wahlen. Nicht zu vergessen sind auch die verschiedenen Auszeichnungsveranstaltungen, die 2022 geplant sind“, fasst Frank Reichel zusammen. Die OAZ beleuchtet die verschiedenen Punkte einmal genauer:

175 Jahre Feuerwehrwesen Blumberg

Abwechslungsreiche Festtage gab es im September zu 175 Jahre Feuerwehrwesen in Blumberg. So wurde unter anderem auch die Chronik präsentiert. Denn alles begann mit einer Feuerspritze, die Blumberg am 5. April 1846 erhielt, welche eine große Erleichterung bei der Brandbekämpfung darstellte. Das war der Beginn einer 175-jährigen Geschichte.

Auch Bürgermeister Holger Reinboth warf einen Blick zurück – und zwar auf die Wehr selbst: „In den fast neun Jahrzehnten des Bestehens der Wehr verbesserte sich ihre technische und strukturelle Ausstattung. 1954 wurde das erste Gerätehaus hergerichtet, von 1980 bis 1984 wurde dann eine Scheune zum heutigen Gerätehaus umgebaut. Die heutige Blumberger Wehr zählt 16 aktive Kameraden; sie ist eine von drei Ortswehren der Gemeinde Arzberg.“

Ein großer Höhepunkt war der Verbandsausscheid des Kreisfeuerwehrverbands Torgau-Oschatz. Drei Männer- und zwei Frauenmannschaften stellten sich dem sportlichen Wettkampf. Bei den Frauen ging die Mannschaft aus Beilrode und bei den Männern jene aus Mahitzschen beim Löschangriff als Sieger hervor. „Da nicht so viele an den Start gingen, waren zwei Durchgänge möglich. Daher konnten sich die Mannschaften noch einmal verbessern“, sieht Blumbergs Wehrleiter Thomas Baginski einen Vorteil in der geringen Teilnehmerzahl. So sieht man nun gespannt nach vorn und hofft, dass bald wieder Training und dann auch wieder eine größere Teilnehmerzahl bei den Wettkämpfen möglich sein wird. Denn der nächste Verbandsausscheid steht am 21. Juni in Arzberg bevor.

Alarm-App für die Feuerwehr

Der Trend zur Alarmierung durch eine App auf dem Handy wird bei Feuerwehren immer beliebter. Mittlerweile sind diese unter anderem auch in Dahlen und Oschatz angekommen und bereits im Einsatz. So sollen auch andere Wehrleiter im März im Feuerwehrgerätehaus in Dahlen über die App informiert werden.

„So ähnlich haben wir es auch beim Kriseninterventionsteam bereits. Es hilft dabei zu sehen, wer vielleicht noch unterwegs ist, aber einen weiteren Weg hat. Denn die Kameraden können mit einem Druck auf dem Handy anzeigen, ob sie am Einsatz teilnehmen können – oder eben nicht“, sagt Frank Reichel, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands Torgau-Oschatz. Das hilft auch dabei zu erfassen, ob genügend Kameraden zur Besetzung der Fahrzeuge verfügbar sind oder, ob beispielsweise benachbarte Wehren nachgefordert werden müssen. „Die App lässt sich sehr einfach programmieren. Es gibt keinen Zeitverzug bei der Alarmauslösung.“

Der Oschatzer Stadtwehrleiter glaubt nicht, dass das Handy den Pieper ersetzen wird. Schon aus datenschutzrechtlichen Gründen. Dennoch wird bei der Feuerwehr Oschatz eine Alarm-App verwendet. „Wir nutzen die App nicht für die Alarmierung, sondern als zweites Kommunikationsstandbein.“ Welche Wehren noch in die neue Art der Alarmierung einsteigen werden, wird sich nach der Veranstaltung im März in Dahlen zeigen.

Jugendzeltlager in Sitzenroda

Das nächste Jugendzeltlager steht im September bevor. Kreisjugendwart Werner Lippmann verrät, was die Jugendlichen hier erwartet.

Was ist im September beim Jugendzeltlager geplant?

Am Freitag ist Anreise. Meistens gibt es am Abend Disco und Grill. Am Samstag wird das Zeltlager offiziell eröffnet. Dann geht es auf Wanderung. Diese ist für die Teilnehmer aus der Jugendfeuerwehr immer etwa sieben Kilometer lang. Auch Teilnehmer aus der Kinderfeuerwehr werden dabei sein. Für sie wird es eine separate und kürzere Runde geben. Wir werden verschiedene Stationen vorbereiten, an denen die Teilnehmer nicht nur ihr Wissen über feuerwehrtechnische Sachen unter Beweis stellen können, sondern auch sportlich ihr Können zeigen. Es gibt eine Punktwertung, aber ganz ohne Zeitdruck. Am Abend gibt es dann wieder ein kleines Programm. Sonntag ist Auswertung, Aufräumen und Abreise.

Wie viele Jugendliche werden teilnehmen?

Die Teilnehmer kommen aus dem ganzen Altkreis Torgau-Oschatz. So wie in jedem Jahr rechne ich mit um die 300 Teilnehmer. Hinzu kommen die freiwilligen Betreuer und Kampfrichter.

Warum Sitzenroda?

Der Plan ist, dass wir jedes Jahr wechseln – einmal im Altkreis Torgau, einmal im Altkreis Oschatz. So sind wir in diesem Jahr in Sitzenroda – mit der Unterstützung des Kreisfeuerwehrverbandes. Die Feuerwehren Sitzenroda und Belgern-Schildau richten das Jugendzeltlager in diesem Jahr aus.

Was war in den anderen beiden Corona-Jahren?

Normalerweise fahren wir immer am zweiten September-Wochenende für zwei Tage ins Jugendzeltlager. 2020 mussten wir dieses leider absagen. 2021 machten wir eine kleinere Variante. Es gab ein Sportfest und eine Wanderung in Schweta zusammen mit der Kinderflamme, einem Wettbewerb ähnlich wie die Jugendflamme, nur eben für die Kleinsten. Die Kinder waren so glücklich und stolz.

Von Kristin Engel