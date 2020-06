Kreistag in Oschatz? Nach zwölf Jahren Pause gibt es wieder eine Sitzung

Oschatz

Das hat es seit 2008 nicht mehr gegeben. Nach mindestens zwölf Jahren Pause wird erstmals wieder ein Kreistag in der Gartenstadt am Collm abgehalten. Es ist der erste nordsächsische Kreistag, der überhaupt in Oschatz tagt. Am morgigen Mittwoch wollen sich die 80 Kreisräte, Landrat Kai Emanuel und Behördenleiter- und mitarbeiter im Oschatzer Müntzerhaus treffen, um die erste Kreistagssitzung dieses Jahres abzuhalten. Inzwischen besteht Handlungsdruck, denn die ursprüngliche Sitzung vom 1. April musste aufgrund der Einschränkungen innerhalb der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Grund für den Umzug des Sitzungsortes von Torgau nach Oschatz sind die Pandemieverfügungen. „Die Größe des Mehrzwecksaales auf Schloss Hartenfels in Torgau lässt es nicht zu, dass wir dort die Sitzung stattfinden lassen können“, sagt Landratsamtspressesprecher Thomas Seidler. „Wir haben uns dann umgeschaut, was es für Alternativen in Nordsachsen gibt und sind dann sehr schnell auf das Thomas-Müntzer-Haus in Oschatz gekommen. Zweifellos gibt es auch andere geeignete Sitzungsorte im Kreisgebiet“, sagt Seidler. Wichtig ist, dass genügend Platz da ist, um die Abstandsregelungen zwischen den Teilnehmer einzuhalten“, sagt der Pressesprecher.

Der Oschatzer Oberbürgermeister und Kreistagsmitglied Andreas Kretschmar macht keinen Hehl daraus, dass er sich freut, dass der nächste Kreistag in seiner Heimatstadt stattfindet. „Ich habe das Angebot gemacht und freue mich sehr, dass nach so vielen Jahren Pause mal wieder ein Kreistag in Oschatz stattfindet“, so das Stadtoberhaupt.

Die letzte Kreistagssitzung des Kreises Torgau-Oschatz fand 2008 im Saal des Sparkassengebäudes in der Blomberger Straße statt. Damals ging es in erster Linie um die Vorbereitungen der Kreisreform. Andreas Kretschmar, der seit 1999 Kreistagsmitglied ist, erinnert sich an hitzige Debatten im Kreistag im Zusammenhang mit der Kreisreform. Doch schon damals waren Kreistagssitzungen in Oschatz keine Normalität. Obwohl der damalige Landrat Robert Schöpp aus der Collm-Region stammt, wurde das Gros der Sitzungen in Torgau auf Hartenfels organisiert. Die Gründe waren damals wie heute wohl die gleichen.

„Es sind vor allem organisatorische Gründe, warum der Kreistag bisher immer auf Schloss Hartenfels stattfand“, verrät Thomas Seidler. Der Mehrzwecksaal ist entsprechend bestuhlt und mit Tontechnik ausgerüstet. „Durch den Wechsel nach Oschatz betreiben wir etwas mehr Aufwand. So werden wir schon einen Tag vor der Sitzung schauen, ob alles klappt, damit die Sitzung reibungslos ablaufen kann“, erläutert Thomas Seidler.

Den weitesten Weg zur Sitzung wird wohl der Schkeuditzer Oberbürgermeister Rayk Bergner haben. Rund 80 Kilometer wird er für eine Strecke zurücklegen müssen. Allerdings ist es keine Premiere in Oschatz, da es innerhalb der Bürgermeisterzusammenkünfte immer mal Treffen in Oschatz gibt.

