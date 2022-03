Krieg in der Ukraine: Bauern warnen vor steigenden Getreidepreisen

Grimma

Mit Landwirten ist nicht zu spaßen. Das weiß Sachsens Staatslenker Michael Kretschmer (CDU) spätestens, seit er im Dresdener Landtag unverhofften Besuch bekam: Über 1000 Bauern fuhren in 500 Traktoren vor. Die halbe Stadt legten sie lahm. Das war vor zwei Jahren. Damals versprach der Ministerpräsident den Protestierenden einen Gegenbesuch.

Dieser ließ wegen Corona lange auf sich warten. Doch jetzt ist es soweit. Auf einem Feld bei Cannewitz verabreden sich Sachsens Bauern mit ihrem Landesvater. Prompt setzen sie den hohen Gast in den Trecker. Der Fendt 724, Baujahr 2018, scheint ihm zu gefallen. Kretschmer jedenfalls dreht in dem 250000-Euro-Nobelhobel ein kleine Runde.

Olaf Kranen, Landwirt aus der Gegend um Oschatz, moniert die in seinen Augen lebensfernen Auflagen beim Düngen. Quelle: Thomas Kube

Der Boden ist gefroren. Eigentlich optimale Bedingungen zum Düngen. „Doch bei Frost darf nicht mehr gedüngt werden. Wir müssen warten, bis der Acker aufgetaut ist.“ Olaf Kranen, Landwirt im nordsächsischen Gaunitz bei Oschatz, schüttelt den Kopf. Er fragt sich, wer so was ausheckt. Er wolle schließlich nicht nur Hamster züchten.

Ärger über Auflagen von oben

„Düngen auf gefrorenem Feld würde den Boden schonen. Dann graben sich die Räder nicht so tief ins Erdreich, und wir machen hinterher auch nicht so viel Dreck auf der Straße.“ Es sei nur eines von vielen Beispielen, die die Landwirte an der Kompetenz der Ministerien zweifeln ließen: „Warum fragt uns keiner mehr? Wir sind die Leute an der Basis“, murrt Kranen.

Ging es bei den Protesten in Dresden um die Ausweisung der Roten Gebiete, müsse man sich mit Blick auf den Krieg in der Ukraine nun noch dramatischeren Fragen stellen, sagt Marco Birnstengel, Landwirt aus der Oberlausitz: „Die Ukraine ist die Kornkammer Europas, gilt als riesiger Agrarexporteur. Doch keiner weiß, was morgen ist.“

Im angeregten Gespräch: Landwirt Bernd Schicketanz (l.) und Ministerpräsident Michael Kretschmer. Quelle: Thomas Kube

Weizen, Sonnenblumen, Raps – wenn in der Ukraine die gewohnten Mengen ausfielen oder in andere Hände gelangten, könne dies fatale Folgen haben, warnt Birnstengel. Niemand werde in Deutschland verhungern, und doch könnten Engpässe anderswo auf der Welt entstehen und zu Verteilungskämpfen führen.

Unabhängiger von Krisenherden machen

Die deutsche Politik müsse reagieren, fordert Birnstengel: „Bei der Wehrfähigkeit hat sie es schon getan. Nun ist die Ernährfähigkeit dran.“ Auch CDU-Landtagsabgeordneter Georg-Ludwig von Breitenbuch, Landwirt in Kohren-Sahlis, will mögliche Auswirkungen des Krieges auf den Getreidepreis nicht ausschließen.

Er sei bereits im Gespräch mit seinem Brüsseler Parteifreund Peter Jahr, sagt von Breitenbuch. Die aktuelle Düngeverordnung lasse hierzulande nur mittlere Ernten zu. Doch dürfe man sich das ausgerechnet jetzt leisten? „Nein“, findet der Kohren-Sahliser. Seiner Meinung nach sollten die Landwirte in diesem Jahr so düngen dürfen, dass eine gute Ernte herausspringt.

Die Zeit drängt. Es bleiben nur noch wenige Tage. Dann beginnt die Vegetationsperiode. Die Bauern warteten auf ein Signal. „Es geht um die Frage, ob sich Europa nicht unabhängiger von Krisenherden machen sollte“, bringt es von Breitenbuch auf den Punkt. Für Landwirt Jörg Schicketanz steht die Antwort bereits fest: „Ja, unbedingt.“

Landwirt: „Das ist doch schizophren!“

Der Arbeitgeber für 50 Menschen hat das Cannewitzer Rittergut wieder aufgebaut. Der Bauer, der sich selbst in der Ukraine engagiert, versteht die Welt nicht mehr: „Wieso sollen wir vier Prozent unserer Fläche stilllegen, nur um Ausgleichszahlungen zu bekommen. Am Ende wird der Urwald abgebrannt und dort angebaut. Das ist doch schizophren!“

Die Brüder Jörg (r.) und Bernd Schicketanz in ihrem Rittergutssaal bei der kurzen Vorstellung des Unternehmens. Quelle: Thomas Kube

Genau wie sein Bruder Bernd bezeichnet Jörg Schicketanz die Sanktionen gegen Russland als unvernünftig: „Am Ende schaden wir Deutschen uns nur selbst. Russland wird gestärkt daraus hervor gehen.“ Durch die Sanktionen habe sich Russland neu aufgestellt und modernisiert, wurde vom Importeur zum Exporteur.“

Kretschmer: „Ich habe großen Respekt vor Ihrer Arbeit.“ Er verspricht, sich für die Anliegen der Landwirte stark zu machen. Doch so schnell lassen ihn Torsten Krawczyk, Präsident des Sächsischen Bauernverbandes, Hartwig Kübler vom Verein „Familienbetriebe Land und Forst“ und Paul Kompe („Land schafft Verbindung“) nicht gehen.

Düngen nicht nach Gießkannenprinzip

Mindestlohn, Dieselpreis, Lieferketten. Themen über Themen. Kompe spricht die Kosten für Dünger an. Diese seien hoch wie nie und drohen in Kriegszeiten weiter zu steigen. Wer Stickstoff herstellen wolle, brauche Gas. Und Gas sei teuer. Die Landwirte machten aus der Not eine Tugend, setzten verstärkt auf Gülle, Biogassubstrat, Kompost und Hühnertrockenkot.

Der Winterraps auf dem Feld bei Cannewitz bei leicht gefrorenem Boden. Quelle: Thomas Kube

Ins Spiel kommt hier wieder der Traktor, in dem der Ministerpräsident gerade Probe gefahren ist. Robert Erdmann erklärt den Sensor auf dem Dach des Treckers, mit dem der Stickstoffgehalt der Pflanzen gemessen werden kann. Je grüner, desto besser. „So streuen wir nicht nach dem Gießkannenprinzip, sondern gezielt dort, wo Stickstoff fehlt.“

Hagen Stark, Landwirt aus der Oberlausitz, wünscht sich eine Herkunfts-Kennzeichnung. Gerade in der Schweinehaltung werde das Tierwohl groß geschrieben: „5 x D, geboren, aufgezogen, gemästet, geschlachtet und verarbeitet in Deutschland.“ Dominik Fritzsch, Weidetierhalter aus dem Erzgebirgsvorland, hofft auf höhere Wertschätzung für sich und seine Kollegen.

Nachwuchssorgen bei den Schäfern

Saftig grüne Wiesen, die hierzulande typisch seien, kämen nicht von alleine, sondern entstünden vorzugsweise dort, wo Schafe und Kühe weideten – in Flussauen oder auf Bergkuppen. Fritzsch spricht von Nachwuchssorgen. Schäfer wolle heute kaum noch jemand werden. Als Gründe nennt er die strengen Auflagen und den geringen Verdienst.

Um seine Schafe vorm Wolf zu schützen, müssten die Weiden eingefriedet werden. Er schenkt dem Ministerpräsidenten einen Zaunpfahl: „Damit Sie uns nicht vergessen.“ Kretschmer bedankt sich und fragt nach: „Gibt’s nicht noch mehr, wir haben zu Hause eine Pferdekoppel.“ Spaß beiseite. Er weiß, dass er liefern muss. Auch wenn er sich andere politische Mehrheiten wünscht.

Von Haig Latchinian