Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge, die es wert sind, gemeldet zu werden. Dieses Mal mit: einem Infoabend für Oschatzer Vereine, eine Eltern-Kind-Treffen in Dahlen, einer Verkehrsschulung in Sornzig und einer Sprechstunde für SED-Opfer in Mügeln.