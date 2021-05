Kriegsende vor 76 Jahren: Wie Marianne Schöbel die Zeit erlebte

Dresden/Schweta

Vor 76 Jahren endete der Zweite Weltkrieg in Europa: Den Tag der Befreiung, den Tag der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht, mit der das nationalsozialistische Regime endete, denken wir heute als Zäsur, „Stunde null“. Damals war es ein Tag im Leben von Menschen, der einem anderen folgte. Die Stimmen derer, die 76 Jahre nach dem Krieg noch davon berichten können, werden weniger. Manchmal war es der simple Zufall oder pures Glück, warum sie es noch können. Im Falle von Marianne Schöbel war es Hilfsbereitschaft, die ihr das Leben rettete. Inzwischen in Norddeutschland lebend, kann sie seit ihrem Geburtstag im März auf 105 reiche Lebensjahre blicken.

Dem Tod nur knapp entronnen

Damals vor 76 Jahren war sie 28 und überlebte in den letzten Kriegsmonaten die Angriffe der britischen und US-amerikanischen Luftwaffe auf Dresden. Am 13. Februar war sie eingeladen. Eigentlich, ein guter Bekannter wollte mit ihr ausgehen, im „Trompetenschlößchen“ sollte es frisch gelieferte Sprotten geben. Doch weil eine Kollegin ihren Verlobten auf Kurzurlaub erwartete, tauschte die junge Frau kurzentschlossen ihren Dienst. Während die Gäste des „Trompetenschlößchens“ durch einen Bombentreffer umkamen, überlebte Marianne Schöbel. Pünktlich um 19 Uhr nahm sie ihren Sani-Dienst auf, Nachtwache bei Siemens, wo sie damals arbeitete, und stopfte Soldatenstrümpfe für ein Lazarett, welche zu diesen Diensten immer geschickt wurden. „Durchs Telefon kam die Nachricht: Fertigmachen zum Einsatz, größte Luftgefahr und dann fegte es schon über uns weg. Das Werk brannte lichterloh“, erinnert sie sich in einem Brief, den sie Tage nach ihrer Flucht einem Freund schreiben wird.

Sie läuft durch die brennenden Straßen, dass sie den Weg zu ihrem damaligen Mietzimmer nahe des Bahnhofs findet, grenzt an ein Wunder. Während brennende Fensterkreuze herunterfallen, schlägt sie die Fensterscheibe ihres angemieteten Zimmers von außen ein und kann noch viele ihrer Habseligkeiten mitten aus der Zerstörung retten. „Unter welchen Umständen in dieser Panik das alles geschehen ist, wirst du dir vorstellen können“, schreibt sie. „Über Blindgänger- und Zeitzündergebiete habe ich mich dann allein durch die Flammen zu Bekannten in einem anderen Wohngebiet durchgefragt. Dort überlebten wir durch ein Wunder den zweiten Angriff in einer Kellerwohnung. Zum Schildern ist es wirklich zu grausam.“ Am nächsten Tag verabschiedet sie sich von den Kollegen bei Siemens, die überlebt haben, kehrt dann noch einmal zu dem zerstörten Haus mit ihrem möblierten Mietszimmer zurück. Mit ihrem Vermieter, der seine Frau vermisst, bricht sie nur mit einem Koffer und einem Handwagen, der gerettete Dinge trug, nach Cotta zu Verwandten auf, wo sie in einem Keller, den dritten Angriff überstehen. Der Vermieter will zurück, um seine Frau zu finden, Marianne Schöbel zu diesem Zeitpunkt nur raus aus diesem „Hexenkessel“. Mehrere Etappen in Zügen oder auch zu Fuß liegen zwischen ihr und Schweta, wo ihre Eltern leben. Ein Soldat, der nach Leipzig will, heitert sie mit Späßen, Gesprächen und Gesang auf, ohne diese Ablenkung von dem gerade Erlebten, sagt Schöbel später, wäre ihr der Mut vergangen.

Kindheit im Schalthaus Gröba

Familie Schöbel wohnte bis nach dem Zweiten Weltkrieg im „Schalthaus Gröba“, das 1912 in Schweta in Betrieb gegangen war. Quelle: privat

Marianne Schöbels Vater hatte den Neubau „Schalthaus Gröba“, das 1912 in Schweta in Betrieb gegangen war, als technischer Leiter übernommen, die Familie wohnte bis nach dem Zweiten Weltkrieg dort. Danach war Oskar Schöbel auch als Uhrmacher in Mügeln bekannt.

Als junge Frau arbeitete Marianne Schöbel zunächst in Oschatz, wo sie auch gelernt hatte. Später wechselte sie nach Dresden, von wo sie zu Kriegsende fliehen musste. Quelle: privat

Ihre früheste Erinnerung datiert aus der Zeit kurz nach dem Ersten Weltkrieg: „Mein Vater fuhr mit dem Fahrrad zu Leuten, um dort Elektrisches zu reparieren. Dann kam er manchmal mit Essbaren nach Hause. Zum Beispiel Pferderouladenfleisch, welches freudig als Sonntagsbraten zubereitet wurde.“

Marianne gehört zu den wenigen Mädchen, die in der damaligen Zeit schon aufs Gymnasium in Oschatz gehen dürfen. Die tägliche Reise mit dem „Rasenden Roland“, wie ihr Sohn den Zug nennt, von Schweta aus ist ein Erlebnis. Viele ihrer Schulkameraden, auch erste Verehrer, werden später im Krieg fallen. Darunter auch ein junger Offizier, der im nahegelegenen Fliegerhorst Flugschüler ausbildet. Wenn er das Schalthaus in Schweta überfliegt lässt er die Flugzeug-Tragflächen wippen, was unter Piloten als Begrüßung gilt.

Ihre erste Anstellung findet Marianne bei einer Behörde in Oschatz, bei der sie auch ausgebildet worden war. Als dort zu ihrem Missfallen die Nazis immer mehr Oberhand bekommen, bewirbt sie sich auf eine Annonce bei Siemens in Dresden und kann wegen ihrer Englischkenntnisse in der Buchhaltung anfangen.

Mit angekohltem Mantel auf dem Bahnhof Oschatz

Mit versengtem Haar, verrußten Sachen und in einem angekohlten Mantel erreicht sie 1945 zurück aus Dresden schließlich wieder den Bahnhof Oschatz. Sie telefoniert mit ihren Eltern und wird abgeholt. Danach findet sie eine Anstellung als Kassiererin im Mügelner Rathaus – bis „die Russen“ kamen. Weil sie die kommunistischen Lieder auf einer Feier von Besatzern und Deutschen nicht mitsingen kann, fliegt sie sofort. Nur aufgrund der Intervention eines angesehenen Mügelner Bürgers darf sie dann doch bleiben.

Ein undatiertes Familienportrait, entstanden in Schweta. Neben Marianne (2.v.l.) sind auch ihre Eltern Elsa und Oskar (5.v.l. und 3.v.r.) zu sehen. Quelle: privat

Dresden bleibt aber ihr Lebensmittelpunkt, weil der Vater ihres Kindes von dort kommt, dessen Eltern dort leben, ihr Sohn Gerald wächst ab 1947 im Wohngebiet Weißer Hirsch auf. Das „Überleben“, so erzählt Sohn Gerald (73) heute, sei dort weiterhin schwierig gewesen. Mitte der 1950er-Jahre dann der Umbruch, das Vertragsgericht, auf dem Marianne beschäftigt ist, wird aufgelöst, sie und ihr Sohn ziehen nach Leipzig, besuchen die Eltern in Mügeln regelmäßig in den Schulferien.

„Wir haben in Mügeln dann noch lange Zeit in verblichenen, fleckigen Steppdecken geschlafen“, erinnert er sich. „Das hatte eine besondere Geschichte: Im Umfeld vom Schalthaus Schweta zog 1945 eine marodierende Vorhut von russischen Soldaten umher. Die Frauen versteckten sich deshalb in der Transformatorenhalle und schliefen zwischen den Hochspannungstransformatoren.“ Die Flecken auf den Betten seien Reste der Transformatoren- und Kühlflüssigkeit gewesen. „Hinter die großen und sicherlich auch gefährlich brummenden Transformatoren trauten sich die Soldaten nicht“ erinnert er sich. „Als dann russische Offiziere kamen, war einer unter ihnen besonders zuvorkommend, aufmerksam und nett und hat seine Hand über alles gehalten und für Ordnung gesorgt.“

50 Reichsmark mehr in Schweta

Die Familie seiner Großeltern stammt ursprünglich aus Schlesien. Beruflich zieht es Mariannes Vater Oskar Schöbel aber dann in die hiesige Region, wo er Elsa, eine geborene Zill aus Mahlitzsch (Nossen) kennenlernt. Gleich zwei leitende Positionen werden ihm angeboten, statt für Nochern am Rhein entscheidet er sich aber für Schweta und die Döllnitz, weil es dort 50 Reichsmark mehr gibt.

Nach dem Einzug der russischen Armee verliert er diese Stellung, die Großeltern Elsa und Oskar müssen das Schalthaus verlassen, bekommen zwei Zimmer in einer Arztvilla zugewiesen – ohne Kochgelegenheit, Wasser oder Toilette. In einem Erker gibt es dann eine elektrische Kochstelle, ein Becken wird mit Ablauf in die Dachrinne installiert, die Notdurft zum Teil darüber verrichtet, später gibt es ein Plumpsklo. Wasser wird mit Eimern aus dem Waschhaus geholt, wo es im Winter einfriert.

Selbstständigkeit als Geheimnis eines langen Lebens

Sein technisches Wissen hilft dem Großvater zu überleben. Doch nach dem Krieg wird er angefeindet, sogar mit dem Tod bedroht, erwirbt sich aber auch Ansehen, erinnert sich heute sein Enkel: „Immer mit dem Fahrrad unterwegs, hat er in der Region begonnen, elektrische Schaltuhren für die Landwirtschaft zu installieren, ,programmieren’ und zu reparieren. Kleine Uhren, große Uhren, Standuhren, Regulatoren, Kirchturmuhren, Radios. Nichts war unmöglich. Ich selbst war mal mit auf dem Kirchturm in Schweta.“

Mariannes Eltern, Elsa und Oskar Schöbel, blieben in der Region, nachdem ihre Tochter mit ihrem Ausreiseantrag sich einen Traum erfüllte. Quelle: privat

1970 soll dann ein Gesundheitszentrum in die Arztvilla einziehen, Elsa und Oskar können als Erstbewohner in ein Altenheim einziehen, das auf einem Gehöft in Hohenwussen eingerichtet wird und wo sie bis zu ihrem Tod 1980 und 1981 leben. Ihr Tochter weiß die Eltern versorgt und nutzt die Gelegenheit, um sich einen Traum zu erfüllen. Sie will in die Bundesrepublik gehen. Pünktlich zu ihrer Verrentung 1976 stellt sie ihren Ausreiseantrag. „Fast alle Geschwister meiner Großeltern lebten in der Bundesrepublik mit guter Rente und haben das Wirtschaftswunder genießen können.“

Warum seine Großeltern nicht damals sofort die russisch besetzte Zone verließen, ist für Gerald Schöbel bis heute unverständlich. „Es wäre ihnen vieles erspart geblieben“, sagt er. “ Da war offenbar die Heimatliebe so groß, „dass dies alles ertragen wurde.“

Mutter Marianne kann das indes gut verstehen, sie denkt noch heute gern an ihre Zeit in Mügeln zurück, wo sie noch ein Patenkind hat, das jetzt im Mai 89 wird. Ein Rezept hat die 105-Jährige, die noch allein, vital und munter in ihrer Wohnung lebt, nicht nur für sie: Selbstständigkeit sei das Geheimnis für ein langes Leben, „denn Stillstand ist Untergang“.

Von Manuel Niemann