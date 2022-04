Kriegsgefangene aus Oschatz weinten bei Heimkehr

Oschatz

Was die Kriegsgefangenen zu der Zeit, als sie in Oschatz registriert wurden, erlebt haben, ist kaum vorstellbar. Und diejenigen, die diese Zeit überstanden und zurück zu ihren Familien konnten, waren geprägt – nicht mehr mit den Männern zu vergleichen, die sie waren, bevor der Krieg sie zerstört hatte.

Ausstellung öffnet am 23. und 24. April

Den Leidensweg der Kriegsgefangenen und einige ganz persönliche Schicksale präsentiert Gabriele Teumer am 23. und 24. April, jeweils 14 bis 17 Uhr im Holzhaus auf dem Gelände der alten Filzfabrik in der Ambrosius Marthaus Straße 8 in Oschatz. „Wir sind dankbar darüber, dass uns David Pfennig und Jens Hönisch die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt haben.

Es handelt sich hierbei um das ehemalige Gefolgschaftshaus der NSDAP, welches unter den Werktätigen als »Holzhaus« bekannt ist“, weiß die Geschichtsexpertin vom Oschatzer Geschichts- und Heimatverein und präsentiert in eben diesem die Ausstellung „Stalag IV G in Oschatz – Kriegsgefangene und Kriegsgefangenschaft in Oschatz“. Nun sollen nicht nur die Nachfahren der Betroffenen, sondern auch alle anderen Interessierten diese Ausstellung besuchen können.

In Oschatz selbst gab es kein „großes“ Kriegsgefangenenlager. Aber die Kriegsgefangenen wurden hier registriert – im Stalag IV G – und dann in Arbeitskommandos verteilt. Stalag bedeutet Mannschafts-Stammlager. Im September 1939 kamen die ersten polnischen Kriegsgefangenen, die in der ehemaligen Gaststätte Gambrinus in der Strehlaer Straße untergebracht wurden. „Die Gefangenen wurden hier registriert, entlaust, geduscht und ihnen wurden die Haare geschnitten.

Sie kamen zum Beispiel in die Filzfabrik, zum Betonwerk, zum Schuhmacher oder in die Fleischerei. Vor allem in der Landwirtschaft, im Oschatzer Umland wurden sie als Arbeitskräfte gebraucht. Darüber hinaus in ganz Sachsen, so zum Beispiel in den Hasag-Werken in Leipzig oder auch in Fabriken in Espenhain“, weiß Gabriele Teumer und spricht dabei von knapp 50 000 Gefangenen.

„Mitleid kostet Blut“, lautete eine der vielen Überschriften in den Zeitungen. Denn wer freundlich zu den Gefangenen war, musste mit harten Strafen rechnen. So hatten es diese alles andere als einfach. Zum Glück waren nicht alle Sachsen grausam und herzlos. Für die Gnade einzelner war auch der Niederländer Jacob de Wolf dankbar. Worum es dabei ging, erfuhr dessen Sohn und später dann Gaby Teumer erst nach dessen Tod. „Ich habe sein Tagebuch auf niederländisch bekommen. Jacob de Wolf verdankte sein Leben einem deutschen Wachmann.

Wachmann verhindert Auslieferung eines Juden

Denn auf dessen Unterlagen war ein deutliches J zu erkennen. Dieses stand für Jude und wäre für ihn damals der direkte Weg ins Konzentrationslager gewesen. Der Wachmann verbrannte dieses Schreiben und forderte neue Unterlagen an. Die Unterlagen von Jacob de Wolf seien nicht mehr zu lesen gewesen“, berichtet die Geschichtsexpertin. Einige Tagebücher von ehemaligen Kriegsgefangenen bekam sie in ihre Hände. Und das obwohl auf das Schreiben von Tagebüchern zu der damaligen Zeit schwere Strafen standen. Viele von den Büchern brachten sie zum Weinen. Was genau dahinter steckt, berichtet sie in der Ausstellung.

Ein weiteres Schicksal ereilte Alfred Fournel – ein Franzose, dessen Enkelsohn später oft nach Oschatz kam, um seine Geschichte zu erforschen. Dieser Kriegsgefangene war mehrere Jahre lang in der Familie des Schuhmachers Berge untergebracht. Die Familie hatte zwei Kinder und mit dem Sohn Helmut freundete er sich an. Als Alfred nach dem Krieg nach Hause konnte, machte sich sein Freund Helmut Gedanken, ob dieser gut in der Heimat angekommen sei. Sie hatten sich versprochen, in besseren Zeiten gemeinsam in Frankreich spazieren zu gehen. Dazu sei es jedoch nie gekommen. Doch Helmut hatte einen Brief an seinen Freund Alfred geschrieben, den dieser bis zu seinem Tod immer bei sich trug und erst kurz zuvor seinem Enkelsohn Jerome davon berichtete.

Kontakt zum deutschen Freund unter Strafe verboten

Zu seinen beiden Kindern hatte er nach dem Erlebten im Krieg nie eine innige Beziehung – doch dafür mehr zu seinem Enkel Jerome. Diesem vertraute er den Brief an und verriet ihm, dass es ihm unter Androhung von Strafe verboten war, Kontakt zu seinem deutschen Freund aufzunehmen. Leider hat Helmut nie erfahren, dass sein Freund sein Leben lang an ihn gedacht hat. Auch er war verstorben, bevor Jerome ihn darüber informieren konnte.

Bei Alfred und Jacob handelte es sich um Kriegsgefangene, die unter dem Schutz der Genfer Konvention standen. Und was ist mit den Gefangenen, die diesen Schutz nicht hatten? „Besonders den sowjetischen Kriegsgefangenen ist es sehr schlecht ergangen. Tausende starben in Deutschland. Später wurde ein Ehrenmal auch in Oschatz für sie errichtet“, so Gabriele Teumer und ergänzt: „Die ‚kampflose Übergabe‘ erfolgte am 26. April, fast genau vor 77 Jahren. Die Kriegsgefangenen konnten endlich nach Hause.

Blick auf verwüstete Städte und Tränen

In den Aufzeichnungen von David Kidd, der die letzten Kriegstage in Oschatz verbrachte, fand Gabriele Teumer diese Zeilen: „Am 14. Mai saß ich in einer Dakota, gefüllt mit ehemaligen Gefangenen. Es roch nach Benzin und ich beobachtete die auf und abgehenden Flügel auf dem Flug von Halle nach Brüssel. Der Pilot blieb meist tief genug, um uns einen Blick auf die verwüsteten Städte freizugeben. Ich erinnere mich noch an Köln, wo Millionen von Glasteilchen in der Luft glitzerten. Am folgenden Tag hoben wir nach England ab und 75 Minuten später schaute ich aus dem Fenster als wir über den Kanal flogen. Schließlich sahen wir am Horizont die weißen Kreidefelsen von Dover. Und ich weinte wie ein Kind.“

Das war nur ein kleiner Ausschnitt aus der Ausstellung, die am 23. und 24. April, jeweils 14 bis 17 Uhr, geöffnet hat. Über viele spannende Schicksale hat Gabriele Teumer noch zu berichten.

Anfahrt: Ambrosius-Marthaus-Str. 8 (Alte Filzfabrik) in 04758 Oschatz.

Von Kristin Engel