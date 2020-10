Eltern von Kleinkindern müssen im kommenden Jahr tiefer in die Tasche greifen. Erhöhte Kosten lassen die Elternbeiträge für einen Krippenplatz in den Mügelner Einrichtungen ansteigen. Trotz Einstimmigkeit bei den Vorgesprächen wollten in der vergangenen Sitzung nicht mehr alle Stadträte diesen Schritt mittragen.