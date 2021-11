Kristina Hessler aus Oschatz ist beste Landwirtschafts-Azubine Sachsens

Oschatz/Striesa

Aufgewachsen auf einem Bauernhof, der Nachbar ein Schäfer, der Vater arbeitet in einer Agrargenossenschaft: Die Leidenschaft von Kristina Hessler aus dem kleinen Oschatzer Stadtteil Striesa für Tiere und Landwirtschaft wird schon als Kind geweckt. Jetzt ist die brünette Frau 21 Jahre alt – und hat ihre Landwirtschaftslehre in diesem Jahr als beste Absolventin im Freistaat abgeschlossen.

Landwirtin Kristina Hessler mit einem Seidenhuhn. Quelle: Frank Hörügel

Wie lebt diese junge Frau und was hält sie von der aktuellen Diskussion über Landwirtschaft und Umwelt? Ein Besuch in Striesa soll Antworten auf diese Fragen bringen. Als der Reporter das Grundstück betritt, empfängt ihn ein unüberhörbares Gegacker und Geschnatter. „Wir haben 110 Hühner und 20 Enten und Gänse“, erklärt Kristina Hessler die Geräuschkulisse. Seit Kindesbeinen züchtet sie zusammen mit ihrem Vater Geflügel. Ihr größter Erfolg war bei der Landesjugendschau 2019 in Leipzig, als sie den ersten Platz mit ihren deutschen Pekingenten holte.

Jetzt Studium Agrarmanagement

Zu ihrem Lehrbetrieb, der Agrargenossenschaft Arzberg, pendelte sie jeden Tag mit dem Auto. Aktuell studiert sie an der Berufsakademie Dresden Agrarmanagement. Der praktische Teil des dualen Studiums findet weiterhin in Arzberg statt, der theoretische Teil wird wegen Corona derzeit online vermittelt. Doch zurück zur Praxis. Während die Striesaerin das Fachgebiet der Tierproduktion mühelos bewältigte, hatte sie mit der Pflanzenproduktion

Kristina Hessler lässt ihre kleine Nichte Nora fürs Foto hinters Lenkrad ihres Traktors klettern. Quelle: privat

zuerst ihre Probleme. „Das ist mir anfangs schwer gefallen. Ich habe aber super Kollegen, die mir sehr geholfen haben.“ Mittlerweile hat sich die junge Frau auch mit den großen Landwirtschaftsfahrzeugen für die Feldarbeit, die mit moderner Technik vollgestopft sind, angefreundet. „Schwader fahren macht richtig viel Spaß. Das ist entspannt, ich bin den ganzen Tag auf dem Feld und habe meine Ruhe.“ Schwader ist ein Gerät, das das Gras nach dem Mähen in Form bringt.

Wie geht es nach dem Studium weiter? „Mal abwarten“, sagt sie. Möglich wäre ein Einsatz als Bereichsleiterin für Pflanzen- und Tierproduktion. Vielleicht hängt sie auch noch einen Master dran.

Ferienarbeit in der Landwirtschaft

Die Umweltaktivistin Greta Thunberg ist zwar drei Jahre jünger als Kristina Hessler, dennoch gehören sie zu einer Generation. Was hält die Striesaerin von der Schwedin? „Ich mag ,fridays for future’ nicht. In meiner Klasse am Gymnasium gab es einige, die auf diese Demonstrationen gegangen sind, aber davon eigentlich gar keine Ahnung gehabt hatten. Dort ging es nur darum, dass Landwirtschaft schlecht ist und wir die Bösen sind.“ Ihr Gegenvorschlag: Die Jugendlichen sollten zur Ferienarbeit mal in die Landwirtschaft gehen, um zu sehen, wie das wirklich funktioniert.

Geschlossner Kreislauf

Und die Umweltdiskussion? „Gerade wir Landwirte müssen ja mit der Umwelt arbeiten. Warum sollen wir die zerstören?“ Klar gebe es überall schwarze Schafe. Aber ihr Betrieb in Arzberg achte zum Beispiel auf den geschlossenen Kreislauf. Die Gülle der Tiere werde auf die eigenen Felder ausgebracht.

Was hält die 21-Jährige von Öko-Landwirtschaft? „Es wird früher oder später so und so darauf hinauslaufen, da das von der Gesellschaft so gewollt ist.“

Kein Verzicht auf Fleisch

Immer mehr junge Frauen in ihrem Alter sind Vegetarierinnen oder Veganerinnen – sie auch? „Nein, beides nicht“, sagt Kristina Hessler und lacht: „Ich liebe Fleisch, weiß ja auch, wo es herkommt. In unserem Betrieb schlachten wir zwei mal im Jahr.“

Bleibt der jungen Frau neben dem Studium und der Pflege ihres Geflügels in Striesa überhaupt noch Zeit für die Liebe? „Auf jeden Fall“, kichert Kristina Hessler. Gibt es einen festen Freund? „Ja, ich arbeite daran“, kontert sie schlagfertig.

Von Frank Hörügel