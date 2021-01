Kritik am Winterdienst aus Oschatzer Stadtteil Lonnewitz

Lonnewitz

Auf den städtischen Winterdienst ist Peter Baumann aus dem Oschatzer Stadtteil Lonnewitz nicht gut zu sprechen. Besonders über den Einsatz an dem Tag im neuen Jahr, als es zum ersten Mal in 2021 richtig schneite und sich in kurzer Zeit eine acht Zentimeter hohe Schneedecke gebildet hatte, ärgert sich der Anwohner der Thomas-Müntzer-Straße. Am 3. Januar sei der Räumdienst erst nach 19 Uhr gefahren. Noch dazu habe das Räumfahrzeug so große Haufen am Straßenrand aufgetürmt, dass zwei Autos nicht aneinander vorbei fahren konnten. „Wir sind in Lonnewitz schon immer das letzte Rad am Wagen. Warum hängen wir beim Winterdienst immer hinterher?“, fragt Peter Baumann.

Rathaus: Oschatzer mit Winterdienst zufrieden

Auf Anfrage bei der Stadtverwaltung teilte Pressesprecherin Anja Seidel mit, dass die Frage von Peter Baumann bisher die einzige sei, die das Rathaus zum Thema Winterdienst erreicht habe. Die Pressesprecherin schließt daraus, dass die Oschatzer „mit unserem Winterdienst sehr zufrieden sind“.

Der Winterdienst-Tourenplan steht auf der Webseite der Stadt Oschatz (www.oschatz.org). Die Details findet man unter der Rubrik Rathaus&Dienstleistungen und der Unterrubrik Stadtrecht.

Touren ergeben eine Runde

Der Winterdienstplan sei so aufgebaut, dass die Touren eine Runde ergeben. „Natürlich sind dann einige Straße zuerst, in diesem Falle der Tour die Stadtstraßen, einige zu Ende der Tour dran – so wie in diesem Falle Lonnewitz, Rechau und Zöschau“, so Anja Seidel. Würde die Schleife herum gedreht, wäre ein anderer Stadtteil Schlusslicht – zum Beispiel Thalheim.

Am Sonntag, dem 3. Januar, habe sich die Tour auf Grund der starken Schneefälle in die Länge gezogen. „Gegen 16 Uhr jedoch waren die Kollegen mit allem fertig“, versichert die Pressesprecherin. Die Besonderheit in diesem Fall: Die Thomas-Müntzer-Straße sei nicht sehr breit, es gebe keine Gehwege, jedoch parkende Autos. „Die Kollegen vom Bauhof tun ihr Bestes, damit in Lonnewitz die Verkehrssicherheit gewährleistet ist. Die Art und Weise wie derzeit geschoben wird, ist bei näherer Betrachtung die bestmögliche Lösung im Sinne der Anlieger.“

Von Frank Hörügel