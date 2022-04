Krönung im Obstland: Wie sich Sornzig auf das Blütenfest vorbereitet

Sornzig

Nach zwei Jahren Pause wird am 7. und 8. Mai im Klostergelände wieder das Blütenfest gefeiert. Mit-Organisatorin Kerstin Helbig nutzte die Pause für einen Neustart. Insbesondere das immer gleiche Angebot bei Handel und Imbiss wollte sie durch ein lebendigeres Markttreiben ersetzen.

„Ich bin glücklich, dass sich so viele Händler gemeldet haben. Das war in den vergangenen Jahren ein schwieriges Unterfangen“, sagt die Mügelner Kulturmanagerin. Allerdings sei auch der Aufwand, den sie mit der Werbung betrieben habe, deutlich größer gewesen.

„Wir werden beim 60. Klosterhof- und Blütenfest mehr als 30 Händler auf dem Platz haben“, erklärt Kerstin Helbig. Gesucht und gefunden habe sie insbesondere solche, die in der Region produzieren, regionale Produkte vermarkten oder kreative Mitmachangebote unterbreiten. Wer da an Häkel- und Stricksachen oder Wurst aus der Region denke, liege zwar richtig, habe aber nur einen kleinen Teil des Sortiments erraten. Zum Beispiel Honig, Eis und Fisch werde es ebenfalls geben. Viel Platz auf dem Markt werde für das Papierschöpfen benötigt. Außerdem können die Besucher Blüten basteln. Darauf, was sich unter dem Angebot „Wasserspiele“ genau verbirgt, sei sie selbst gespannt.

Natürlich seien auf dem Markt auch Klassiker zu finden: Karussell, eine riesige Hüpfburg und Ponyreiten. Neben professionellen Händlern und Erzeugern werden sich eine Reihe von Vereinen präsentieren. Der Markt öffnet am Sonnabend 13 Uhr und am Sonntag 11 Uhr.

Kernstück des Blütenfestes ist entweder die Wahl oder die Präsentation der Blütenkönigin. Diesmal erfolgt die Kür in Sornzig. Am Sonnabend, ab 14 Uhr stellen sich die drei Kandidatinnen vor. Musikalisch umrahmt wird die Wahl durch Maja Catrin Fritsche. Und noch etwas hat Tradition: Der Fackelumzug mit dem Spielmannszug Mutzschen und der Sornziger Feuerwehr wird sich am Sonnabend, 18 Uhr in Bewegung setzen. Anschließend spielen die Red Rocks auf.

Am Sonntag werden auf dem Blütenfest ganz verschiedene Musikgeschmäcker bedient. Am Vormittag spielen die Original Jahnataler Blasmusikanten zum Frühschoppen auf. Später lädt der Döllnitztalchor zum Muttertagskonzert in die Kirche ein. Am Nachmittag gibt Linda Feller ein Konzert im Kloster. Am Sonntag, ab 10 Uhr können die Besucher mit dem „Obstlandexpress“ die Plantagen entdecken. In der Kirche wird zudem 13.30 Uhr eine Ausstellung der Döbelner Künstlerin Olga Scheck eröffnet.

Von Axel Kaminski