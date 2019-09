Kuchenfee Lisa zaubert Kuchen nach 175 Jahre altem Rezept

Dahlen

Was verbindet eine beliebte Youtuberin mit einem Hobbybäcker aus Köln und dem Dahlener Schloss? Kurz gesagt: ein Pflaumenkuchen. Und zwar nicht irgendein Pflaumenkuchen, sondern ein Backwerk nach historischer Rezeptur, der so vermutlich schon vom Küchenchef der Adelsfamilie von Bünau im Schloss Dahlen aufgetischt wurde. Die Anleitung stammt aus einem Kochbuch, das mittlerweile 175 Jahre alt ist.

Recherchen für Vereinsarbeit

Der gebürtige Dahlener Martin Arnold, der heute in Köln lebt, ist seiner Heimatstadt und besonders dem Schloss- und Parkverein weiter eng verbunden. In seiner Freizeit recherchiert er oft zu der historischen Anlage und wird dabei mitunter inspiriert. So wie im vergangenen Jahr als er auf historischen Fotos entdeckte, dass der Schlosseingang einst von zwei Lorbeerbäumchen gesäumt war und mit Unterstützung vieler Spender selbst zwei solcher Gewächse organisierte, die jetzt wieder in Dahlen an gleicher Stelle stehen.

Ahnenforscherin trifft auf Küchenchef

So verwundert es nicht besonders, dass der Schlossbegeisterte auch bei einem anderen Recherchefund nicht lockerließ: In einem Zeitungsartikel war Arnold auf eine Frau gestoßen, die während der Ahnenforschung zu ihrer Familie herausgefunden hatte, dass ihr Urgroßvater als Küchenchef bei der Familie von Bünau im Schloss Dahlen arbeitete. Die Rede ist von Johann Friedrich Baumann. „Er verfasste das Buch ’Der Dresdener Koch – oder die vereinigte teutsche, französische und englische Koch-, Brat- und Backkunst’ – das war ein wichtiges Standardwerk von 1844“, berichtet Martin Arnold.

Die Sütterlin-Schrift war zunächst eine Herausforderung, aber Martin Arnold hat mittlerweile zahlreiche Rezepte „übersetzt“. Quelle: privat

Die zwei Bände sind heute noch als Nachdruck oder im antiquarischen Handel erhältlich. Eine Ausgabe davon hatte Arnold von seiner Schwester Ramona geschenkt bekommen – und quälte sich erst ein wenig mit der alten Druckschrift. „Am Anfang war es schon eine Herausforderung, aber mit der Zeit liest man sich ein“, findet er heute. Das Buch habe ihn als Hobbybäcker sofort fasziniert. Neben Rezepten finden sich darin auch Hinweise zur Lagerung von Lebensmitteln oder zum Einwecken.

Zoll, Loth und Kannen sorgen für Verwirrung

„Ich wollte unbedingt einen Kuchen aus diesem Buch backen, um das gleiche Geschmackserlebnis wie derer von Bünau damals zu haben“, macht der gebürtige Dahlener deutlich. Doch nicht nur die Schreibweise in den Rezepten ist eine andere, auch alte Maßeinheiten erschwerten die Umsetzung: Meist wurde in Zoll, Loth, Kannen und Schock gemessen. „Dazu kommt, dass im 19. Jahrhundert jede größere Stadt ihr eigenes Loth- und Kannenmaß besaß“, erzählt Martin Arnold. Er habe sich dann für das Dresdener Loth entschieden, schließlich kam die Familie Baumann aus dem Dresdener Raum.

Viel Zucker und Pomeranzenblüten

In mehreren Versuchen aus der 175 Jahre alten Sammlung entstanden neben einem Kirschkuchen („der fantastisch geschmeckt hat“), auch Quarkgusskuchen mit Safran oder Mohnblüte. Alles lecker, versichert der Hobbybäcker, der dennoch deutliche Unterschiede zur Gegenwart ausmacht. „Vieles ist schon sehr üppig, mit jeder Menge Zucker. Die Leute haben es früher offenbar süßer gemocht.“ Außerdem seien häufig Vanille, Safran, Zitronenschale oder Pomeranzenblüten – also die Blüten kleiner, orangenähnlicher Früchte – verwendet worden. Für Martin Arnold ein Indiz, dass zur einstigen Schlossorangerie in Dahlen auch die passenden Bäumchen gehörten, an denen sich der Küchenchef Johann Friedrich Baumann bediente.

Seine eigenen Backwerke veröffentlicht der junge Mann regelmäßig beim Internetdienst Instagram (ich_backe_gern), wo er auch Konditorin Lisa Schmitz folgt, die als Youtuberin „ Kuchenfee Lisa“ ihre Netzgemeinde mit ihren Kreationen begeistert. Letztere hat bereits 146 000 Abonnenten, die regelmäßig auf ihrem Kanal vorbeischauen.

Gleich vom Profi umgesetzt

„Wir gucken uns bei ihr viel ab und haben von den alten Rezepten erzählt in der Hoffnung, dass sie als Profi uns vielleicht Tipps zur Umsetzung geben kann“, erzählt Arnold.

Martin und Ramona Arnold beim Treffen mit der „Kuchenfee“ Lisa Schmitz (M.) Quelle: privat

Doch es kaum noch besser: Die Kuchenfee wollte selbst eines der Rezepte probieren und hat dazu bereits ein Video veröffentlicht. Darin verweist sie auch auf das Schloss Dahlen samt Schloss- und Parkverein und berichtet vom Nachbacken des historischen Rezeptes. Die 175 Jahre alte Anleitung zu verstehen, sei manchmal etwas schwierig gewesen. „Aber das Rezept selbst war eigentlich ganz einfach, da Martin sich die Arbeit des ’Übersetzen’ der Mengenangaben ja bereits gemacht hat“, versichert sie und bekennt freimütig: „Ich wüsste nicht wie viel ein Loth oder eine Kanne sind. Sowas wurde auch nie in der Ausbildung oder Lehrbüchern angeschnitten, da wäre ich definitiv aufgeschmissen.“

Netzgemeinde ist begeistert

Normalerweise zeigt Lisa Schmitz farbenfrohe Motivtorten, zierliche Cupcakes oder kunstvolle Gebäckstücke für die Kaffeetafel. Doch auch ihr Video „Ich habe ein 175 Jahre altes Rezept nachgebacken, ob das schmeckt ?“

hat den Nerv ihrer Zuschauer getroffen, bisher haben schon über 6700 Nutzer den Film gesehen. Dazu kamen zahlreiche positive Kommentare von Besuchern, die sich sogar noch mehr der alten Rezepte wünschen. „Das Feedback meiner Community war der Wahnsinn. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es auf so viel Zuspruch und Interesse trifft“, schwärmt denn auch die Kuchenfee. Auch in Dahlen ist man angetan von der Veröffentlichung der Konditorin. „Dass sie so auf unseren Verein hinweist, ist großartig“, freut sich Martin Arnold.

Von Jana Brechlin