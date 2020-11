Mehrere Kühe sind auf einer Weide in Mügeln am Freitag gestorben, nachdem sie hochgiftige Eibe gefressen haben. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, wie der Eibenschnitt auf die Weide gekommen ist. Ein ganz ähnlicher Fall hatte sich im Februar in Eilenburg ereignet.

So sieht die giftige Eibe aus. Hochlandrinder auf einer Weide in Eilenburg Ost waren damit gefüttert worden (Foto). Jetzt sind Kühe in Mügeln an Eibe verendet. Quelle: Nico Fliegner