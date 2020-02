Künftige Oschatzer Altenpfleger beschäftigen sich mit dem Thema Tod

Oschatz

Im Rahmen ihres Pflegeunterrichts setzten sie sich, angeleitet durch ihre Lehrerin Marlen Paul, mit der Thematik des Sterbens, der Begleitung Sterbender sowie dem unvermeidbaren Moment des Todes auseinander. Neben theoretischen Inhalten bereicherten unterschiedliche Exkursionen den Unterricht.

Dabei besuchten die Schüler auch die Palliativstation der Collm Klinik Oschatz. Hier führte Schwester Minette den Besuch und gewann das Interesse aller Auszubildenden. Sie berichtete von ihrer täglichen Arbeit und den Menschen, denen sie, gemeinsam mit dem gesamten Team, begegnen darf. Dabei hat sie den Schülern den Wunsch eines Patienten mit auf den Weg gegeben: „Den inneren Frieden finden. Nicht nur mit der eigenen Umwelt, den Menschen sondern vor allem mit sich im Einklang und somit ,gut’ zu sein. Denn nur wer sein Leben akzeptiert, mit allen Höhen und Tiefen, wird in Ruhe den letzten Weg gehen können.

Norman Wünsche vom gleichnamigen Bestattungsunternehmen bestätigte diese Worte anhand seiner eigenen, langjährigen Berufserfahrung. Was die Schüler als besonders lobenswert empfanden, war die Anerkennung an den Beruf der Altenpflege und die wichtige Aufgabe des täglichen Daseins und Begleitens. Denn zur ganzheitlichen Pflege gehört auch das Lebensende eines Menschen.

An diesen gedanklichen Punkt knüpfte abschließend Ina Jochem, unterstützt durch ihre Kollegin Gabriele Hinkelmann, an. Sie unterstrich die besondere Bedeutung der Pflege, in einer Lebensphase, die vieles von den betroffenen Personen abverlangt, aber auch unglaublich viel zurückgibt.

Zum Abschluss bedankten sich die Schüler der Altenpflegeklassen A15 und A16 sowie Marlen Paul bei allen unterstützenden Akteuren: „Danke, dass sie sich Zeit genommen haben für uns. Danke, dass es sie gibt und dass, jeder einzelne von Ihnen, in seinem täglich Wirken und Schaffen ein kleines bisschen auch Zuhause ist.“

Von OAZ