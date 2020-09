Künstlerin Gisela Mühlsteff aus Oschatz verstorben

Oschatz

Die Oschatzer Künstlerin Gisela Mühlsteff ist am Montag – kurz vor ihrem 90. Geburtstag – gestorben. Die geborene Uelitzerin ( Mecklenburg-Vorpommern) begann ihre künstlerische Karriere im hessischen Hanau, bevor sie im Jahr 2006 nach Oschatz zog.

Auf die Malerei fokussiert

„Ihre künstlerischen Interessen waren vor allem auf die Malerei fokussiert, aber auch der Druckgrafik und plastischen Arbeiten, unter anderem mit Stein, Keramik und Bronze, sowie allen Facetten abstrakter und moderner Kunst war die vielseitige Künstlerin zugetan“, teilt René Kanzler vom Torgauer Kunst- und Kulturverein „ Johann Kentmann“ mit.

Anzeige

Ehrenmitglied im Torgauer Kunst- und Kulturverein „ Johann Kentmann “

Gisela Mühlsteff war Mitglied des Torgauer Kunst- und Kulturvereins und stellte unter dem Dach des Vereins ihre Kunstwerke in der Region aus, zuletzt in der Rathausgalerie Torgau. Sie bekam im Januar dieses Jahres die Ehrenmitgliedschaft verliehen. „ Gisela Mühlsteff vermochte durch ihren vortrefflichen, herzlichen und weltoffenen Charakter, Menschen dazu zu bewegen, neue Perspektiven auf das Leben einzunehmen erhalten sowie neue Gedanken in die Tat umzusetzen“, erinnert René Kanzler an die Künstlerin aus Oschatz.

Von OAZ