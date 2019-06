Wermsdorf

Aktuell wird im Wermsdorfer Schloss Hubertusburg an die Glanzzeit der herrschaftlichen Anlage erinnert: Bis Oktober ist dort die Sonderschau „ Friedrich August und Maria Josepha – das verlorene sächsische Rokoko“ zu sehen. Dazu haben die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden zahlreiche Schätze aus ihren Ausstellungen und Depots geholt. An dieser Stelle zeigen wir jeweils einen „Schatz der Woche“, für den sich bereits der Weg ins Schloss Hubertusburg lohnt.

Oper und Musik im Mittelpunkt

Rund 150 Exponate wurden für die Ausstellung in der Beletage zusammengetragen. Hier bekommt der Besucher einen Eindruck von der Sammelleidenschaft der Wettiner und den Geschenken, mit denen Gäste und Partner die Kurfürstenfamilie beeindrucken wollten. Ein Ausstellungsstück im Raum III, der „Oper und Musik am Hof“ gewidmet ist, zieht stets die Blicke auf sich: Eine Sofagruppe aus Meißner Porzellan von 1737. Das gerade einmal gut 18 Zentimeter hohe und knapp 30 Zentimeter breite Kunstwerk besticht durch die Feinheit der Arbeiten. Jede Falte im Kleid, jeder Knopf, jede Verzierung am Sofa ist genau ausgearbeitet.

Hofkapellmeister auf dem Sofa

Neben Aufglasurfarben wurde hier auch Gold verwendet, was das Stück zu einem echten Blickfang macht. Verbrieft ist es nicht, allerdings geht man davon aus, dass es sich bei dem abgebildeten Paar um Johann Adolf Hasse und seine Frau Faustina Bordoni handelt. Und die beiden sind nicht irgendwer – Hasse war Hofkapellmeister in Dresden und hat seine Werke auch im Schloss Hubertusburg zur Aufführung gebracht, und seine Frau war eine der berühmtesten Sängerinnen ihrer Zeit. Bei der Sofagruppe nach Johann Joachim Kaendler und Johann Gottlieb Ehder ist das Künstlerpaar, das in den Diensten der Wettiner stand, gemeinsam musizierend dargestellt.

Von Jana Brechlin