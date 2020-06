Kult-Filme in Riesa: Kino der Oschatzer Nachbarstadt zeigt Klassiker

Riesa

Was tun, wenn Corona den Programmplan ausdünnt, fragen sich Kinobetreiber. Der Filmpalast Riesa zeigt ab 21. Juni sechs Wochen sonntags immer 17 Uhr Filmklassiker und Kultfilme als Ergänzung zum regulären Programm – in der Reihe „KultKino“. Tickets gibt es online, telefonisch und an der Kinokasse.

Los geht es am 21. Juni mit Stanley Kubricks Sternen-Oper „2001: Odyssee im Weltraum“. Die einen finden ihn genial, die anderen langweilig. Gedrosseltes Tempo, kaum Dialog, mächtige Bilder und ganz große Themen. Worum es geht? Darauf gab der Regisseur die Antwort: „ Ich wollte mehr Fragen stellen, als die Menschheit beantworten kann.“

„Cablanca“ folgt am 28. Juni: Ricks Café ist im Zweiten Weltkrieg Treffpunkt vieler Menschen aus Europa, die nach Amerika fliehen. Der Besitzer des Cafés ( Humphrey Bogart), trifft Ilsa ( Ingrid Bergmann) wieder, mit der er eine Affäre hatte. Ein Wiederaufleben der Gefühle ist zum Scheitern verurteilt: Ilsas Ehemann muss vor Nazis gerettet werden.

Am 5. Juli läuft „ Inception“ von Christopher Nolan. Leonardo DiCaprio dringt in die Träume Anderer ein, um ihnen Geheimnisse zu entlocken – oder Dinge „einzupflanzen“. Dass das nicht ohne Folgen bleibt, ist visuell beeindruckend und erzählerisch verschachtelt in Szene gesetzt.

Am 12. Juli bebildert die deutsche Komödie „Willkommen bei den Hartmanns“ die „ Flüchtlingskrise“ mit viel Augenzwinkern. Ob das gelungen ist, beurteilt der Zuschauer selbst. Senta Berger, Heiner Lauterbach und Florian David Fitz sind in tragenden Rollen zu erleben.

Am 19. Juli läuft ein Werk der Wachwowski-Geschwister: „Matrix“ beeindruckt mit Story, Optik und Effekten – eine Kombination, die bei Kritik und Publikum gleich gut ankommt. Die Fortsetzungen reichten nicht an den Auftakt heran. Zum Verstehen des Kultfaktors der Trilogie ist der Anfang unverzichtbar.

Den Abschluss bildet am 26. Juli „Der Zauberer von Oz“. Er prägte Generationen – nicht allein wegen Dorothys ( Judy Garland) Reise aus dem schwarz-weißen Kansas ins farbenprächtige Technicolor-Wunderland. Auch Margaret Hamiltons Interpretation der „bösen Hexe des Westens“ und der Song „Over the Rainbow“ dürfen dazu beigetragen haben.

Von Christian Kunze