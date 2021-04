Oschatz

„Wir möchten die coronabedingte, veranstaltungsfreie Zeit nutzen, um uns an der bundesweiten Aktion „Ohne uns ist’s still“ und der damit verbundenen Porträtkampagne „Kulturgesichter Nordsachsen“ beteiligen“, sagt Hendrik Herder von der Kulturbastion Torgau und erklärt das Anliegen: „Es geht darum, auf die existenzielle Notlage der Veranstaltungs- und Kulturbranche aufmerksam zu machen und den Betroffenen ein Bild zu geben. Die Veranstaltungs- und Kulturwirtschaft ist ein großer wirtschaftlicher Zweig und die Berufsfelder der Betroffenen sind sehr vielfältig.“

So hatten sich bereits bei der ersten Fotoaktion viele Leute aus der Kulturbranche gemeldet. Die daraus entstandenen Bilder findet man in den Medien, auf Plakaten oder Litfaßsäulen. Eines der Gesichter, die darauf zu erkennen sind, ist das von Denis Korn aus Oschatz: „Mit unserer Veranstaltungsfirma Kornsound spüren wir die Auswirkungen massiv. Fast alle Bühnenaufträge sind im Vorjahr abgesagt worden und in 2021 wird es nicht viel anders werden. Sieben mobile Bühnen stehen still. Zwei Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Nur mit solchen Aktionen wie Kulturgesichter wird die Branche wahrgenommen.“

Kampagne will auf Notlage der Branchen aufmerksam machen

Zu unterstreichen ist, dass die Kampagne nicht politisch geprägt ist. Es soll nicht um die Kritik der politischen Maßnahmen gehen. Vielmehr soll das Ziel der Kampagne sein, eine gesellschaftliche Solidarisierung mit den Vertretern der Kultur- und Veranstaltungsbranche zu erzielen und aufzuzeigen, wie vielfältig und daher gesellschaftlich prägend die Branche ist.

„Dies gelingt nur, wenn wir die vielfältigen Berufsfelder aufzeigen und klarstellen: Wir sind viele! – „Ohne uns ist’s still“. Die Kampagne der Kulturgesichter gibt es in über 60 Städten und Regionen Deutschlands – und nun auch in Nordsachsen“, betont Hendrik Herder.

So gibt es nun auch ein weiteres Fotoshooting in der Kulturbastion Torgau am heutigen Freitag und morgen, dem 24. April. Dafür werden noch Interessierte gesucht, die der Kultur- und Veranstaltungslandschaft Nordsachsens angehören und Teil der Porträtkampagne werden wollen.

Für eine sehr gute Aktion hält dies auch die Künstlerin und Stadtführerin Janett Rohnstock. „Ich denke, dass die Aktion sehr gut ist. Die Fotos sind ästhetisch sehr ansprechend. Da heutzutage viel über Visualität in sozialen Medien funktioniert, ist so eine gut gestaltete Aktion sehr öffentlichkeitswirksam. Es sind auch Leute, die jeder kennt. Ich denke, dass sich dadurch nicht so viel ändern wird, aber auf jeden Fall ist die Aufmerksamkeit darauf gelenkt und es stark in Anspruch genommen wird, wenn alles wieder auf ist. Das hilft vielleicht den Künstlern“, so die Oschatzerin.

Wer Teil der Aktion werden möchte, findet die Anmeldung für die Porträtkampagne auf der Homepage der Kulturbastion Torgau und kann sich über das Google-Formular „Werde Teil der Kampagne“ anmelden.

Von Kristin Engel