Dahlen

Kunst aus dem Kaisersaal: Im Dahlener Schloss findet am Sonntag eine Benefizauktion statt, bei der vor allem Werke aus der Leipziger Schule unter den Hammer kommen sollen. Auktionator Michael Ulbricht bringt dafür rund 60 Gemälde, Zeichnungen und Grafiken mit. Schon für 40 Euro sollen Werke zu haben sein. „Da ist auch etwas für jüngere Kunstfreunde und Einsteiger dabei. Für einen Max Klinger dagegen muss man schon 1000 Euro bieten“, kündigt er an. Neben Arbeiten aus dem Atelier Klingers sollen auch Kunstwerke von Wolfgang Mattheuer, Werner Tübke, Marc Chagall und Armin Mueller-Stahl in Dahlen angeboten werden.

Der Kaisersaal bietet die Kulisse für die Auktion. Quelle: Jana Brechlin

Die Besucher können sich auf eine sogenannte Event-Auktion für einen guten Zweck freuen. „15 Prozent des Auktionszuschlages fließen an den Schlossverein“, kündigt Ulbricht an, der selbst humorvoll durch die Auktion führen und die einzelnen Werke vorstellen wird. Zur Abwechslung gibt es Auftritte von Musikschülern und ein Paar im Barockkostüm wird die Bilder präsentieren.

Am Sonntag ist ab 14 Uhr die Besichtigung aller Werke möglich, um 17 Uhr beginnt die Auktion. Wer nicht so lange bleiben kann, gibt sein Gebot bereits vorher in der Auktionsliste ab. Außerdem bietet Michael Ulbricht ab 14 Uhr bis eine Stunde vor Auktion an, Bilder zu schätzen, die Interessenten aus ihrem Fundus mitbringen. „Wir freuen uns auf viele Besucher, wer neugierig ist, ist hier richtig. Das wird ein schöner, unterhaltsamer Nachmittag“, versichert der Auktionator.

Von Jana Brechlin