Neusornzig

Bunte Tassen hängen über den selbstgebauten Gartenzaun. Vogelhäuser in den unterschiedlichsten Formen und Farben säumen den Weg. Ein großer Bär aus Holz begrüßt die Besucher mit einem flotten „Moin“, während ein großer Vogel – der größte in ganz Sachsen – aus Leichtmetall die Eier aus Holz bewacht. Eine Holzbank mit einer dicken Eule lädt derweil zum Verweilen ein. Ein Grundstück, welches aussieht, als wäre es einem Märchen entsprungen. Und das inmitten von Neusornzig.

Bunte Tassen befinden sich am Gartenzaun. Quelle: Kristin Engel

Der größte Vogel aus Leichtmetall in ganz Sachsen befindet sich bei Georg Stark. Quelle: Kristin Engel

Zwischen den Figuren, der Natur und dem märchenhaften Ambiente steht Georg Stark mit seiner Kettensäge und fertigt eine neue Skulptur für seinen Garten. Ein Mann, der perfekt in das von Menschenhand geschaffene Märchen passt – mit seinem weißen, vollen Bart, der braunen Cordhose, dem gestreiften Hemd und den Hosenträgern. Passend dazu: der große Bernhardiner-Gordon Setter-Mischling namens Jon. Wenn sich der 66-Jährige umsieht, ist er noch nicht ganz zufrieden. Vieles möchte er hier noch errichten, es fehlen Farbe und hier und da noch einige Figuren, die er aus den vom Sturm beschädigten Bäumen schnitzen möchte.

Noch viel zu tun...

Seit gut einem Jahr besitzt er dieses Stück Land. Jetzt lässt es sich nur noch sehr schwer vorstellen, dass sich hier ein kleiner Urwald befand. Hohes Unkraut, umgestürzte Bäume, kaum ein Durchkommen. Da war Körpereinsatz und jede Menge Zeit gefragt. Das Haus wirkt, als wäre es mit dem Rundbogenfenster in der Mitte und dem rustikalen Flair aus einem Buch entsprungen. „Auch hier ist noch sehr viel zu tun“, gibt Georg Stark mit einem Seufzen zu. Den Besuchern stört dies nicht. Diese nutzen im Rahmen der Kurse gerne die Möglichkeit, in dem Haus, in dem sogar Räumlichkeiten für Gäste geschaffen wurden, zu übernachten. In einem solchen Holzkunst-Märchen haben die Kurse natürlich selbst mit Holz zu tun. Unter „Kunst aus dem Wald“ bietet Georg Stark Kettensägen-Schnitzkurse an.

Die Kursteilnehmer aus dem letzten Kettensägenkurs in Neusornzig. Quelle: privat

Der 66-Jährige stammt eigentlich aus Hessen und ist erst vor etwa einem Jahr nach Neusornzig gezogen. Seit 15 Jahren bietet er diese ganz besonderen Kurse an. Bereits in Hessen erhielt er immer wieder Anmeldungen aus dem Osten. Die Teilnehmer nahmen es in Kauf, viele Kilometer zu fahren, um bei ihm zu lernen. Nun, nachdem er sich ein zweites Standbein in Neusornzig aufgebaut hat, kann er sich gut vorstellen, seinen Alterssitz in Sachsen aufzubauen. „Es ist ideal, weil Neusornzig nicht weit weg von Dresden und Leipzig ist. Hier gibt es die Elbe, man kann toll wandern und die Leute sind sehr zugänglich. Was will man mehr? Hier soll meine Zukunft sein!“

Mehr und mehr etablieren sich die Kurse in Neusornzig. Der größte Teil davon findet jedoch noch nach wie vor in Hessen statt, was bedeutet, dass er regelmäßig pendelt.

„Glücklichmacher“

Um solche Kurse zu leiten, setzt voraus, dass Georg Stark einiges an Erfahrung in dieser Richtung mitbringt. Eigentlich begleitet ihn das Material Holz sein ganzes Leben schon. Doch hauptsächlich war er viele Jahre lang als Fotograf und im Personenschutz tätig. Wenn man ihn nach seiner ersten aufwendigen Holzskulptur fragt, fällt ihm auf Anhieb das Schaukelpferd ein, welches er für seine Kinder gebaut hat. Nicht umsonst nennt er sich der „Glücklichmacher“. Denn er lässt nicht nur Kinderherzen höher schlagen, sondern macht auch die Erwachsenen glücklich, wenn sie eine Skulptur mit ihren eigenen Händen – beziehungsweise mit der Kettensäge in ihren Händen – gefertigt haben. „Ich habe selber früher Kurse besucht. Diese waren immer sehr teuer und man musste seine Ausrüstung selber mitbringen. Das fand ich nicht gut und wollte es besser machen. Wir stellen alles zur Verfügung. Das Holz, die persönliche Schutzausrüstung, das Essen – die Leute brauchen gar nichts mitbringen. 95 Prozent aller Teilnehmer gehen stolz und mit einem Lächeln hier weg. Talent haben sie alle. Mittlerweile waren mehr als 1000 Kursteilnehmer bei mir.“ Die älteste Teilnehmerin in einem seiner Kurse war 94 Jahre alt.

Auch der Mann mit Hund wurde mit einer Carvingsäge gefertigt. Quelle: Kristin Engel

Gefertigt werden die Werke mit einer Carvingsäge. Das ganz individuelle Objekt darf sich jeder selbst aussuchen. Einige probieren sich an etwas Abstraktem, andere suchen sich einfachere Formen. Es gibt sowohl Beginner- als auch Aufbaukurse. Neben den Gruppenkursen sind Einzel- und Paarkurse möglich. Anmeldungen sind auf der Homepage unter www.kunstausdemwald.de zu tätigen.

„Die Teilnehmer sind sehr kreativ. Vom Eichhörnchen über Bernd das Brot bis zur Schildkröte war wirklich schon einiges dabei. Doch am meisten werden Eulen und Adler gefertigt.“ Diese seien zumindest bei den Männern sehr beliebt. Bei den Frauen seien es oft Blumenfiguren, an denen sie sich ausprobieren.

Skulpturen des Künstlers

Georg Stark selbst kann nur schwer sagen, was er noch nicht gefertigt hat. In guter Erinnerung ist ihm der Löwe geblieben, den er für ein Bieneninstitut hergestellt hat und in dessen Maul die Bienen ein und aus fliegen. Ebenso im Friedwald finden sich Skulpturen des Künstlers. Doch viel lieber konzentriert er sich auf die Kurse, versucht auch mal, Aufträge abzulehnen – verweist dabei jedoch immer auf die ehemaligen Schüler, die er selbst ausgebildet hat. Immerhin sei er im Rentenalter. Und mit dem Haus und dem Grundstück in Neusornzig wartet jede Menge Arbeit auf ihn.

Ein Löwe für die Bienen. Quelle: privat

„Ich mache das, um frei zu sein. Das Leben besteht nicht nur aus Arbeit. Jeden Kurs den ich mache, mache ich noch so gerne wie am ersten Tag vor 15 Jahren. Die Leute sind immer sehr angenehm. Sie wollen mit Naturprodukten arbeiten“, so der Neusornziger. Es sei eine Sache der Übung, ein passendes Holzstück zu sehen und genau zu wissen, was aus diesem entstehen soll. Das mache die entspannte Wanderung durch den Wald natürlich um so schwerer. Denn der Holzkünstler erkennt in den Bäumen auch immer gleich eine geeignete Skulptur. Dabei ist er mit Hund und Rucksack sehr viel in den sächsischen Wäldern unterwegs. Und will sich auch am Leben in Nordsachsen aktiv beteiligen. So wird er für das Mügelner Bankenzentrum eine Gänsebank herstellen. Im Oktober zum Erntedankfest in Mügeln plant er eine kleine Vorführung. Noch immer sucht er nach kreativen Kontakten. Ihm schwebt eine Art Künstlerstammtisch vor und auch ein Sommerfest mit Kunst. Doch eins nach dem Anderen. Denn auch sein Haus soll nach und nach zu einem idealen Kunsthaus werden. Der alte Pferdestall ist bereits zu einer Werkstatt geworden. Auch ein kleines Atelier soll hier entstehen. Georg Stark wünscht sich, dass das Grundstück in Neusornzig irgendwann einmal dem in Hessen am Rand der Stadt ähnelt. Dieses ist von vielen Fertigkeiten seines Lebens verziert. Und auch in Nordsachsen soll etwas ähnliches entstehen. Schon auf den ersten Blick erkennt man, dass er auf dem besten Wege dahin ist. So lassen sich auch einige Besucher gerne in dieses Märchen ziehen, welches er mit eigenen Händen geschaffen hat.

Eine Bank in Neusornzig lädt zum Verweilen ein. Quelle: Kristin Engel

Von Kristin Engel