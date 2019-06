Dahlen

Der Machener Michael Ulbricht ist ein erfahrener Auktionator. Dabei hat er für seine Auktionen des Leipziger Buch- und Kunstantiquariats ein interessantes Konzept entwickelt und setzt es seit Jahren erfolgreich um: Er sucht sich für seine Veranstaltungen an besonderen Orten Vereine und Institutionen als Partner, die gemeinsam mit ihm eine Benefiz-Kunstauktion durchführen. Vom Erlös gibt Ulbricht einen Teil ab.

Am Sonntag lockte Ulbricht nach Dahlen ins geschichtsträchtige Schloss. Der Dahlener Schloss- und Parkverein kooperierte und erhoffte sich davon, auch etwas Geld für sein Engagement in und am historischen Gemäuer einzunehmen. Als Helfer bei der Auktion hatten Karl Berger und seine Vereinsmitstreiter zur Historie passend eingekleidete Helfer engagiert. David Winkler und Yvonne Förster sorgten für musikalische Umrahmung im Kaisersaal.

Echte Chance verpasst

Doch nur wenige der Besucher hatten ein echtes Interesse, eines der Kunstwerke zu ersteigern. „Da haben viele eine echte Chance verpasst, nicht nur an einer Auktion teilzunehmen, sondern auch mal ein echtes Kunstwerk zu erwerben“, meinte Vereinsvorsitzender Karl Berger enttäuscht. Enttäuscht auch deshalb, weil die Vereinsmitglieder extra Kuchen gebacken hatten und kühle wie heiße Getränke sowie kleine Führungen durch Park und Schloss anboten. Aktionen, die der Veranstaltung dennoch eine besondere Note gaben. Etwas enttäuscht war auch Michael Ulbricht, denn nur wenige der Bilder – es waren vor allem solche der Leipziger Schule – bekamen meist nur mit dem Startgebot einen neuen Besitzer. Hitze, Terminlage, Badewetter – bei der Suche nach dem Warum, wollte sich der Auktionator nicht festlegen.

Von Bärbel Schumann