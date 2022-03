Kuriose Details aus Wermsdorfer Schloss Hubertusburg

Wermsdorf

Einen erfolgreichen Neustart haben die Führungen durch das Wermsdorfer Schloss Hubertusburg erlebt. Es kamen mehr Gäste, als Plätze zur Verfügung standen.

Neustart nach monatelanger Pause

Thilo Blamberg (l.) konnte nach monatelanger Pause wieder Besucher durch die Räume des Hauptgebäudes leiten und unterhielt dabei mit Fakten zu Baugeschichte und Nutzung des Areals, aber auch mit kuriosen Details.

Thilo Blamberg begrüßt die Gäste vor dem Schloss. Quelle: Jana Brechlin

So erinnerte er daran, dass einst allein im Brühl’schen Palais 60 Köche und Küchenhilfen beschäftigt waren. Im Hauptschloss waren zu Spitzenzeiten sogar 240 Helfer in der Küche im Einsatz, um die kurfürstliche Entourage zu versorgen. „Da bekommt man einen ganz guten Einblick, wie der Hof hier früher gelebt hat“, so Blamberg.

Karten online und im Café

Die Gemeinde Wermsdorf und der Freundeskreis bieten immer sonntags, 14 Uhr öffentliche Führungen an. Karten dafür gibt es auf dem Buchungsportal im Internet sowie im Café am Schloss.

Von Jana Brechlin