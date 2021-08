Kurt Biedenkopf und seine Spuren im Oschatzer Land

Oschatz

Am vergangenen Donnerstag ist Kurt Biedenkopf gestorben. Der erste sächsische Ministerpräsident der Nachwendezeit war in seiner zwölfjährigen Amtszeit auch mehrfach in Oschatz und in der Oschatzer Region unterwegs. Auch in der Zeit nach seinem Rückzug aus der Politik blieb er der Region verbunden. Der wahrscheinlich letzte offizielle Besuch von Kurt Biedenkopf und seiner Frau Ingrid in der Collm-Region war im Oktober 2016, als der ehemalige Ministerpräsident und seine Frau an den 6. Hubertusburger Friedensgesprächen teilnahmen. Das kurfürstliche barocke Jagdschloss besuchte der spätere Landesvater schon bevor er zum Ministerpräsidenten gewählt wurde.

Klare Aussagen und väterliche Milde

Pfarrer im Ruhestand Berthold Zehme erinnert sich noch heute gern an seine Begegnungen mit der Familie Biedenkopf in Oschatz. „Ingrid Biedenkopf war ja über viele Jahre die Schirmherrin des Oschatzer Musikherbstes. Aus diesem Grund waren sie und auch ihr Mann oft zu den Konzerten in Oschatz“, sagt der langjährige Pfarrer an der St. Aegidienkirche. Er schmunzelt bei einer ganz besonderen Erinnerung: „Ich hatte sogar die Anfrage eines Konzertbesuchers, ob er nicht einen Sitzplatz in der Nähe des Ministerpräsidenten bekommen könne.“ Zehme fügt hinzu: „Ich habe Kurt Biedenkopf als einen Mann in Erinnerung, der klare Aussagen gemacht und väterliche Milde ausstrahlte.“

Mehrfacher Besuch im Oschatzer Land

Einer, der Kurt Biedenkopf besser kannte als alle anderen Oschatzer ist der ehemalige sächsische CDU-Landtagsabgeordnete Frank Kupfer. Kupfer, der sich inzwischen aus der aktuellen Politik zurückgezogen hat, lässt es sich trotzdem nicht nehmen, ein paar Worte zu Biedenkopf zu sagen. „Kurt Biedenkopf hat den Sachsen den Stolz wieder zurückgegeben. Auf seine Initiative geht die Gründung des Freistaates Sachsen zurück. Ich bin Kurt Biedenkopf auch persönlich sehr verbunden. Bei meinen Wahlkämpfen in der Oschatzer Region um den Sitz im Sächsischen Landtag konnte ich immer auf seine Unterstützung zählen.

Im Rückblick bin ich auch der Meinung, dass die sächsische CDU nicht immer fair mit ihm umgegangen ist.“

Von Hagen Rösner