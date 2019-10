LVZ-Sondermarke zum Horstseeabfischen

Wermsdorf

Mit einer neuen Sonderbriefmarke und einer eigens aufgelegten Postkarte feiert diese Zeitung das 50. Jubiläum des Horstseefischens. Am Donnerstag wurden Karte und Marke im Rahmen der Leipziger Messe „Modell – Hobby – Spiel“ bereits erstmals vorgestellt, ab Montag ist beides auch in der OAZ-Geschäftsstelle erhältlich.

Der gebürtige Wermsdorfer Martin Scholz ziert die Sondermarke. Quelle: LVZ Post/Motiv Lutz Abitzsch

Die Sondermarke der LVZ Post hat eine Wertstufe von 65 Cent und die Sonderpostkarte ist mit eingedruckter Briefmarke zu haben. Beides wird auch während des Horstseefischens vom 11. bis 13. Oktober in Wermsdorf erhältlich sein. Besucher können sich damit am Informationsstand der Gemeinde Wermsdorf versorgen und über einen LVZ-Briefkasten auf dem Festgelände direkt Grüße vom Horstseefischen verschicken. Und nach dem Fest sind die Marken auch in der Touristinformation im Alten Jagdschloss erhältlich.

Luppaer Hobbyfotograf steuert Motiv bei

Die Motive für beide Produkte sind von Lutz Abitzsch. Der Luppaer ist ambitionierter Hobbyfotograf und hat als ehemaliger Berufsfischer einen besonders liebevollen Blick auf das jährliche Abfischen. Die Postkarte zeigt Fischer mit ihren Booten am Schleppnetz und wurde zudem mit einem witzigen Text versehen. Auf der Sonderbriefmarke ist Martin Scholz zu sehen. Der 35-jährige Familienvater ist zwar kein Berufsfischer, als gebürtiger Wermsdorfer aber mit dem Abfischen am Horstsee aufgewachsen. Für ihn ist die Arbeit am Teich ein Hobby, das er bereits seit Jahren pflegt. Wenn an Netz, Kescher oder Räucherofen mit angepackt werden muss – Martin Scholz weiß, wie das geht.

Von Jana Brechlin