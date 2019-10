Laaser Agrargenossenschaft kooperiert mit weiteren Direktvermarktern

Laas

Im Nebensatz einer Pressemitteilung war kürzlich die Rede davon, dass die Leader-Region „Sächsisches Zweistromland-Ostelbien“ die Kooperation zum Aufbau einer Absatz- und Vertriebsgemeinschaft für landwirtschaftliche Produkte unterstützt. Näheres erfragte die Oschatzer Allgemeine von Dietmar Wiesner, Vorstandsvorsitzender der Agrargenossenschaft Laas.

Herr Wiesner, mit wem kooperiert die Agrargenossenschaft und was soll damit erreicht werden?

Unsere Partner sind Agrargenossenschaften aus dem Raum Chemnitz und dem Erzgebirge. Uns eint, dass wir schon jetzt Direktvermarkter sind. Wir wollen künftig unter einer Dachmarke auftreten. Das Besondere an dieser Kooperation ist, dass hier fünf Betriebe aus vier Leader-Regionen zusammenarbeiten und mit Mitteln aus deren Fördermitteltöpfen gefördert werden möchten.

Die Zusammenarbeit von Direktvermarktern klingt nach einer Angelegenheit, die es eigentlich längst geben müsste...

Tatsächlich gab es das schon einmal, aber der Verband wurde aufgelöst. Wir sind aber der festen Überzeugung, dass wir für unsere guten, regional erzeugten Produkte ein gemeinsames Auftreten für deren Vermarktung brauchen. Es ist schwer, auf dem Markt erfolgreich zu sein, wenn jeder für sich kämpft.

Die Agrargenossenschaft Laas betreibt einen eigenen Hofladen. Wie soll man sich eine gemeinsame Vermarktung mit Partnern aus dem nicht gerade um die Ecke liegenden Erzgebirge vorstellen?

Nur nebenbei, wir haben auch mobile Verkaufsfahrzeuge und unsere Partner sind ähnlich aufgestellt. Und so weit weg ist das Erzgebirge auch wieder nicht, wenn man mal unter die Lupe nimmt, welche Wege manche Lebensmittel hinter sich haben, bevor sie beim Verbraucher ankommen. Uns ist wichtig, dass wir uns einheitliche Standards geben. Wer „Sächsisch-Gut“ – so heißt unsere Dachmarke – kauft, der wird sich darauf verlassen können, dass zum Beispiel kein gentechnisch verändertes Futter verwendet wird und bei der Aufzucht und Mast unserer Tiere hohe Standards hinsichtlich des Tierwohls eingehalten werden. Mit solchen gemeinsamen Standards können wir über den Austausch unserer Erzeugnisse untereinander hinausgehen und bei Handelsketten dafür werben, den sächsisch-guten Produkten einen Platz im Regal einzuräumen.

Kommt man sich dabei nicht ins Gehege, wenn fünf Landwirtschaftsbetriebe ihre Erzeugnisse an den Verbraucher bringen wollen?

Das sehe ich nicht so. Mit der Agrargenossenschaft Memmendorf, die einer der Kooperationspartner ist, haben wir schon „bilateral“ zusammengearbeitet. Die Memmendorfer haben sich zum Beispiel auf die Produktion von Rind- und Schaffleischerzeugnissen spezialisiert. Da müssen wir doch in Laas nicht auch damit anfangen, nur damit wir den Kunden hier das komplette Sortiment anbieten können. Außerdem hat das Erzgebirge bei seinen Produkten noch ein paar regionale Besonderheiten zu bieten, mit denen wir uns hier ohnehin nicht beschäftigen. Also ich könnte mir hier in Laas durchaus ein Schlachtefest mit erzgebirgischen Spezialitäten vorstellen...

Welches sind dann die Stärken, mit denen sich die Agrargenossenschaft Laas in diesen Verbund einbringt?

Unsere Spezialstrecke ist das Schweinefleisch. Noch spezieller sind die ersten Schritte auf dem Weg zu so genannten herzgesunden Produkten. Von unserer fettarmen Leberwurst haben Sie bestimmt schon gehört. Sie ist geprüft und ausgezeichnet, aber sie allein in Laas und Umgebung abzusetzen, genügt nicht. Gleiches gilt für die weiteren Projekte zu gesunden Lebensmitteln, an denen wir mit der Uni Leipzig arbeiten.

In welcher Organisationsform arbeiten die fünf Betriebe, die gemeinsam die Direktvermarktung stärken wollen, zusammen?

Wir haben am 18. Juni eine Genossenschaft gegründet. Wenig später wurde der Kooperationsvertrag der Leader-Regionen abgeschlossen. Mit dieser Förderung wollen wir die Ausgangsbedingungen analysieren, Grundsätze der Zusammenarbeit festlegen und dann Vertriebskonzepte und die Logistik dazu herausarbeiten. Da das über die bisherigen Aufgaben innerhalb der einzelnen Landwirtschaftsbetriebe hinausgeht, soll dafür eine Person eingestellt werden. Aber lassen Sie mich das noch einmal betonen: Es geht nicht nur um die Direktvermarktung. Tendenziell gehen die Absätze über die Hofläden aufgrund der sinkenden Einwohnerzahlen in den Dörfern zurück. Um stabile Mengen hochwertiger Fleisch- und Wurstwaren erzeugen und absetzen zu können, wollen wir mit sächsisch-guten Produkten in den Großhandel und in die Regale der Supermärkte des Freistaates, um somit einen größeren Kundenkreis erreichen zu können

Kurz zusammengefasst: Welche Gewissheiten hätte die Kundschaft von Produkten mit dem Label „Sächsisch-Gut“?

Sie stammen aus der Tierproduktion der Region und werden frisch hergestellt. Ihre Qualität entspricht den heutigen Anforderungen der Kunden, ist zertifiziert und wird ständig überprüft.

Von Axel Kaminski