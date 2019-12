Ländliche Neuordnung von Terpitz: Vorstand ist gewählt

Liebschützberg

Es braucht einen langen Atem, das steht jetzt schon fest: Das Amt für Ländliche Neuordnung hat das vereinfachte Flurbereinigungsverfahren Terpitz bereits im Februar 2016 angeordnet, aber erst jetzt konnte offiziell der nächste Schritt angegangen werden. Dieser sieht vor, dass die sogenannte Teilnehmergemeinschaft einen Vorstand wählt.

Diese Wahl fand am Montagabend statt. Der ehemalige Jugendclub in Clanzschwitz war gut gefüllt, galt doch als Teilnehmer im Verfahren der ländlichen Neuordnung jeder, der Grundstückseigentümer oder Erbbauberechtigter im Neuordnungsgebiet ist. In den betroffenen Gemarkungen Terpitz, Gaunitz, Liebschütz, Wellerswalde, Klötitz und Clanzschwitz sind das fast 400 Personen.

Juristisch nicht mehr anzufechten

Gunter Müller von der Oberen Flurbereinigungsbehörde erklärte zunächst, warum zwischen Anordnung und Vorstandswahl Jahre liegen: „In der vergangenen Zeit ist der Flurbereinigungsbeschluss mit mehreren Widersprüchen angefochten worden.“

Mehrfach sei Klage erhoben worden. „Diese wurde vom Sächsischen Oberverwaltungsgericht zurückgewiesen.“ Weil eine Revision nicht zugelassen wurde, legten die Kläger anschließend Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht ein, das diese dann seinerseits zurückwies. „Heute sind alle Anfechtungen gegen die Anordnung erledigt und sie ist rechtskräftig seit 3. Juni 2019.“

Vorstandswahl formal der nächste Schritt

Der Weg war nun frei für den nächsten Schritt: Die Wahl eines ehrenamtlichen Vorstands, zu dessen Aufgaben in den kommenden Jahren zählen wird, das Verfahren zu gestalten:

So obliegt es ihm gemeinschaftliche Anlagen etwa zum Hochwasserschutz, die Zuwegung oder auch Kanäle zu planen und ausführen zu lassen. Bevor Flächen verändert werden können, muss zudem der Wert der alten ermittelt werden und gegebenenfalls über Landzuteilungen verhandelt oder Abfindungsgespräche geführt werden.

Teilnehmergemeinschaft gestaltet Verfahren mit

Unterstützt werden die vier Vorstände und ihre Stellvertreter von einem Mitarbeiter der Flurbereinigungsverwaltung. Als Vorsitzender wurde vom Amt für Ländliche Neuordnung dafür Pascal Schäfer bestimmt. Er hat wie die vier Vorstände eine Stimme bei Entscheidungen, die mit Mehrheit getroffen werden.

Das bedeute, dass der Freistaat der Teilnehmergemeinschaft in diesem Verfahren sehr viel Eigenverantwortlichkeit einräume, beschrieb Gunter Müller. Bei den Kosten trägt das Land die reinen Verfahrenskosten wie die gestellten Mitarbeiter, die Vermessungs- oder Kosten für Änderungen im Grundbuch oder Liegenschaftskataster komplett.

Vorstand in Clanzschwitz gewählt

Die Ausführungskosten für den Bau der gemeinschaftlichen Anlagen werden hingegen bis zu 79 Prozent gefördert, erklärte Müller. Den Rest tragen die Teilnehmer anteilig entsprechend der Werte ihrer neuen Grundstücke.

Die öffentlichen Versammlungen, die darüber informieren, beruft künftig auch der neu gewählte Vorstand ein. Dass sie sich zur Wahl stellen, dazu hatten sich im Vorfeld neun Teilnehmer bereit erklärt.

Bei vier Vorständen und vier Stellvertretern, die neben Pascal Schäfer oder seinem Stellvertreter dem Gremium angehören werden, beschränkte sich die Wahl dann mehr oder weniger darauf, die Plätze nach Stimmmehrheit zu verteilen: Die hatte Michael Sahlbach hinter sich, gefolgt von Karsten Lohse, Reiner Lohse und Lothar Kuske. Vertreter sind in der gleichen Reihenfolge jeweils Robert Buchmann, Siegmund Quosdorf, Jörg Starke und Heike Kretschmar.

Erstes Vorstandstreffen im Januar

Pascal Schäfer, der ebenfalls anwesend war, kündigte an, dass die erste Vorstandssitzung im Januar stattfinden werde. Sie werde nicht öffentlich sein, aber neben den Vorständen lade er auch die Stellvertreter ein: „Wir beratschlagen immer in der großen Runde, das heißt, alle dürfen mitdiskutieren. Aber wenn es an die Beschlussfassung geht, dürfen nur die vier Vorstände mitstimmen.“

Das habe den Vorteil, dass auch die Stellvertreter immer auf dem Stand der anderen sind und sollte einer der Vorstände bei dem langwierigen Verfahren einmal ausscheiden, ein nachrückender Stellvertreter nicht komplett neu starten müsse.

Von Manuel Niemann