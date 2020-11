Längere Weihnachtsferien – ein Weihnachtsgeschenk für die Collm-Region?

Collm-Region

Auf den Tag genau einen Monat vor Heiligabend hat Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer den Schülern der Collm-Region ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk vorgeschlagen. So sollen die Weihnachtsferien in diesem Jahr um zwei Tage verlängert werden. Sie beginnen demnach nicht erst am 22. Dezember, sondern schon vor dem 4. Adventswochenende am Freitag, dem 18. Dezember. Per Twitter kündigte Kretschmer die Ferienverlängerung an. Die OAZ hörte sich bei Schülern, Lehrern und Eltern dazu um.

Offiziell noch nichts bekannt

„Offiziell ist das aber noch nicht“, sagt die Leiterin des Oschatzer Thomas-Mann-Gymnasiums Marion Müller am Mittwoch nach der Twitter-Ankündigung von Kretschmer. Über die Schulämter werden die jeweiligen Schulen über den gültigen Modus informiert. Mit einer entsprechenden Information wird erst in den nächsten Tagen gerechnet und dann möglicherweise auch mit einem Bündel von anderen Maßnahmen.

Anzeige

24 gute Tage - der LVZ-Adventsletter Vom 1. bis zum 24. Dezember schicken wir Ihnen jeden Morgen Mutmacher für den Advent. Rezepte und Bastelideen - aber auch Antworten berühmter Leipziger auf die großen Fragen unserer Zeit. Damit die Tage gut werden.

Für die Oberschule Wermsdorf würde sich durch den vorgezogenen Beginn kaum etwas ändern. „Wir haben die beiden frei beweglichen Ferientage schon vor die regulären Weihnachtsferien gelegt“, informiert Schulleiterin Kerstin Krause. Demnach wäre am 21. und 22. Dezember ohnehin für alle Lehrer und Schüler kein Unterricht. „Darauf ist unsere Planung abgestimmt, die Neuregelung bringt deshalb hier nichts groß durcheinander“, versichert sie.

Doppelbelastung für Eltern

Romy Löbnitz aus Mügeln ist Mutter dreier schulpflichtiger Kinder – und war schon im Frühjahr stark gefordert, als es um die Betreuung und Beschulung in den des Trios in den heimischen vier Wänden ging. „Man ist dann berufstätig, Mutter und Lehrkraft – letzteres jedoch ohne die entsprechende Ausbildung“, sagt sie. Als Betroffene wünscht sie sich, dass derlei Vorschläge auf ihre Praxistauglichkeit hin überprüft werden, ehe man sie umsetzt. Hinzu käme, dass diese Lösung im Widerspruch zu anderen Überlegungen steht, die Kontaktbeschränkungen während der Feiertage wieder zu lockern. „Dann wird der dadurch erzielte Erfolg möglicherweise wieder zerstört“.

Hoffnung auf sinkende Infektionszahlen

Anne Majewski besucht die 11. Klasse des Oschatzer Thomas-Mann-Gymnasiums. Auch dort sind die frei beweglichen Ferientage bereits auf Montag und Dienstag der Weihnachtswoche gerückt – die Auswirkung der neuen Regelung halten sich also in Grenzen. „Das ist schon eine gute Idee, vielleicht gehen die Fallzahlen dadurch wirklich nach unten“, meint die 16-Jährige. Allerdings befürchtet sie, dass die Maßnahme wenig nachhaltig sein könnte. „Womöglich ist der Effekt nach den Ferien, wenn sich viele Menschen zu Weihnachten besuchen, gleich wieder verpufft.“ Dennoch freue sie sich auf die zusätzlichen freien Tage, räumt die Schülerin freimütig ein.

Schulen sind kein Infektionsherd

Ob vorgezogene Weihnachtsferien helfen, die Lage zu entspannen, ist laut Landratsamt noch offen. Gibt das etwa Kapazitäten beim Testen und Nachverfolgen frei, fragten wir dort? „Das kann momentan niemand so genau sagen. Die Schulen widerspiegeln im Grunde ja nur das Infektionsgeschehen in der Region und sind nicht der Infektionsherd an sich“, sagte Sprecher Thomas Seidler auf die OAZ-Anfrage. „Das Virus wird von außen in die Einrichtungen hineingetragen, die eigentlichen Ursachen bleiben diffus.“

JB/MN/cku/HR

Von OAZ