Lärmbelästigung: Naundorfer Pitbike- und Kinder-Motocross-Strecke auf dem Prüfstand

„Idioten, Deppen, Mi[e]smacher“: Die Kommentare auf Facebook sind nicht zimperlich, die die Absage des letzten Laufs des Motorradrennens „Pitbike Masters“ am 10. Oktober begleiteten. Dort informierte der Betreiber der Pitbike- und Kinder-Motocross-Rennstrecke in Naundorf, dass Anwohner beim Landratsamt „Klage“ gegen die Strecke an der Zeichaer Straße eingereicht hätten. Auch das Trainieren sei bis auf Weiteres nicht möglich.

Anwohner wollen nicht an den Pranger

Besagte Anwohner, haben sich bei der OAZ gemeldet. Sie wollen anonym bleiben, aber nicht in diesem Licht stehen. Das Landratsamt habe die Strecke nicht gesperrt, sondern die Verantwortlichen haben dies freiwillig getan, sagen sie, nachdem das Landratsamt nachgehakt habe.

„Es sind vielleicht 100 Meter Entfernung bis zu dem Areal, auf dem hier mit Vier-Takter-Maschinen gefahren wird“, beschrieben sie. Auch an den Sonnabenden sei dies zuletzt so gewesen, wobei man sich nicht mehr an die Pausenzeiten von 12 bis 15 Uhr gehalten habe, die für das Training aller 14 Tage vereinbart waren. „Die Mittagspause wurde ignoriert, abends bis 20 Uhr gefahren“, sagen sie.

Verfahrene Situation: Landratsamt eingeschaltet

Von dem Rennen haben sie erst am Rand erfahren. Die bereits angespannte Situation habe dann zur Frage geführt, ob es für die Strecke, so wie sie betrieben werde, überhaupt eine Betriebsgenehmigung gebe. „Es ist alles ein bisschen hochgekocht“, sagt einer.

„Es war kurz mal eingeschlafen, seit vorigem Jahr haben sie wieder angefangen, ’Rendezvous zu machen’ und es wurde sukzessive mehr“, berichtet ein anderer Anwohner. Der Lärm in Nähe der Wohnhäuser sei eine Belastung, genau wie der Staub und Dreck, weil es keine Sprinkleranlage auf der Strecke gebe.

Die beiden fragten unabhängig voneinander Gemeinde und das Landratsamt an, was für den Betrieb an Öffnungszeiten und Lärmschutz festgelegt worden sei. „Dem Landratsamt war gar nichts bekannt von einer Crossstrecke“, stattdessen sei dort nur eine Fahrradstrecke für Kinder bekannt gewesen. Die „Mini-Mx“-Strecke werde jedoch kaum von Kindern genutzt, sondern von Erwachsenen mit ihren Freizeit- oder Motocross-Rennmotorrädern.

Die Motocross-Strecke bleibt vorerst außer Betrieb. Quelle: Manuel Niemann

In Naundorf herrscht Klärungsbedarf

Eine OAZ-Anfrage an den SV Traktor Naundorf, dem die Motorsportsparte angehört, blieb bislang unbeantwortet. Auch telefonisch war der Verein nicht zu erreichen.

Naundorfs Bürgermeisterin Cathleen Kramm (parteilos) hingegen antwortet auf unsere Anfrage, sie wisse, dass jemand beim Landratsamt Beschwerde eingelegt habe und das Rennen abgesagt worden sei. „Wir versuchen, das gerade zu klären, wie es sich dort verhält.“

Klären will auch das Landratsamt. Es bestätigt, dass am 7. Oktober bei der Unteren Immissionsschutzbehörde eine Beschwerde wegen Lärmbelästigung eingegangen sei.

Umweltamt hat Sportverein angeschrieben

Erste Recherchen des nordsächsischen Umweltamts ergaben, dass es sich bei der Strecke um eine genehmigungsbedürftige Anlage handeln könnte. Für ihren Betrieb gebe es derzeit jedoch keine Baugenehmigung, teilt Umweltamtsleiterin Antje Brumm mit. Auch eine Genehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz fehle.

Daher sei der SV Traktor Naundorf schriftlich aufgefordert worden, Angaben zu Betriebszeiten bei Training und Wettkämpfen zu machen. Auch die eingesetzten Fahrzeugtypen und deren Zahl seien abgefragt worden, sowie ob Beschallungsanlagen verwendet werden und das auf einem Lageplan darzustellen.

Nach entsprechender Rückantwort, so Brumm , werde dem Sportverein dann abschließend mitgeteilt, ob es sich bei der Strecke um eine Anlage nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz handele.

