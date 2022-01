Lampersdorfer genervt von Rasern auf Ortsdurchfahrt

Lampersdorf

Vor einem Jahr ist Katrin Lucas mit ihrem Mann nach Lampersdorf gezogen. Seitdem erlebt sie, was viele langjährige Einwohner schon seit Jahren ärgert: starken Fahrzeugverkehr auf der Ortsdurchfahrt, bei dem Geschwindigkeitsübertretungen an der Tagesordnung sind. Jetzt wandte sich die Lampersdorferin hilfesuchend an den Wermsdorfer Gemeinderat.

Belastende Situation für Anwohner

„Ich weiß, dass das ein leidiges Thema ist, aber die Situation für Anwohner ist wirklich belastend“, sagte Katrin Lucas. Viele Fahrer würden sich nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 Kilometer pro Stunde halten – dadurch steigen nicht nur das Risiko für andere Verkehrsteilnehmer, sondern auch die Lärmbelastung für die Einwohner.

Die Strecke durch den Ort ist eine Staatsstraße und die Verbindung zur Autobahn – dementsprechend viel Verkehr ist hier. Quelle: Jana Brechlin

Bürgermeister Matthias Müller (CDU) kennt das Problem, verweist aber darauf, dass es sich bei der Verbindung zwischen Oschatz und Wermsdorf, die zugleich Autobahnzubringer ist, um eine Staatsstraße handelt. „Ich kann ihnen da wenig Hoffnung machen, dass etwas passiert“, räumte er ein.

Zu wenig Platz für Verkehrsinseln

Für verkehrsberuhigende Maßnahmen wie Verkehrsinseln sei die Straße zu schmal. Die Regelgeschwindigkeit innerorts sei mit 50 kmh festgelegt, eine Reduzierung auf 30 Stundenkilometer komme nur vor Schulen und Kitas infrage. Er machte deutlich, dass dies im Fall von Lampersdorf schwierig sei, da die Kindertagesstätte nicht direkt an der Staatsstraße liegt.

Für Verkehrsinseln, die beruhigend wirken könnten, fehlt der Platz. Quelle: Jana Brechlin

Auch zeitweilige Geschwindigkeitskontrollen bringen nicht den gewünschten Effekt, hat Katrin Lucas beobachtet: „Die Fahrer warnen sich natürlich gegenseitig. Das hat keine lange Wirkung.“ Stationäre Blitzer an beiden Ortseingängen könnten dagegen tatsächlich dazu beitragen, dass Auto- und Lkw-Fahrer nicht mehr zu schnell durch das Dorf fahren, schlägt sie vor. „Das können wir tatsächlich vorschlagen“, stimmte Müller zu und kündigte an, sich diesbezüglich mit den zuständigen Behörden in Verbindung setzen.

Mobile Tempoanzeige für erzieherischen Effekt

Gemeinderat Frank Reichel (CDU), der selbst auch in Lampersdorf lebt, brachte mobile Geschwindigkeitsanzeiger ins Gespräch. Diese Aufsteller zeigen Fahrern das aktuelle Tempo an und kommentieren das: Mit einem lachenden Gesicht, wenn die Geschwindigkeitsbegrenzung beachtet wird und mit einem traurigen bei zu schnellem Fahren. In Dahlen zum Beispiel ist eine solche Tafel seit einiger Zeit im Einsatz und wird dabei immer wieder an verschiedenen Schwerpunkten aufgestellt. „Das könnte vielleicht zur Erziehung der Fahrer beitragen“, hofft Frank Reichel. Und auch Bürgermeister Matthias Müller meinte, er sei überzeugt, dass derartige Tempoanzeigen einen psychologischen Effekt haben. „Ich bin durchaus auch mal zügig unterwegs und will trotzdem, dass mich die Anzeige anlacht“, gestand er.

Ortschaftsrat unterstützt Idee

Der Vorsitzende des Ortschaftsrates Collm-Lampersdorf Uwe Raschke sagte am Rande der Gemeinderatssitzung, alles, was dazu beitrage, dass sich der Verkehr durch das Dorf etwas beruhigt, sei unbedingt eine Prüfung wert. „Wir als Ortschaftsrat unterstützen das auf jeden Fall“, betonte er. „Ich bin schon froh, dass wieder darüber geredet wird“, sagte Anwohnerin Katrin Lucas und hofft nun, dass sich in Zukunft tatsächlich etwas tut.

Von Jana Brechlin