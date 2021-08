Lampertswalder Bläser verlegen Probe auf Geburtstagsfeier

Klötitz

Überraschte Nachbarn, spielfreudige Musiker und ein zu Tränen gerührter Jubilar: In Klötitz trafen jetzt viele Emotionen aufeinander. Dort feierte Arthur Fischer seinen 90. Geburtstag. Und zwar so, wie er sich das gewünscht hatte: Im Kreise seiner Familie und Freunde – ohne große Einschränkungen.

Feier unter freiem Himmel

Auch die Nachbarn und Vertreter des Heimatvereins kamen zum Gratulieren. Doch das war noch nicht alles: Zur Feier unter freiem Himmel gab es Blasmusik vom Lampertswalder Musikverein. Dessen Mitglieder hatten dafür ihre wöchentliche Probe kurzerhand nach Klötitz verlegt, um Arthur Fischer ein Ständchen zu bieten.

Unter Leitung von Georg Andre spielten die Musiker in Klötitz unter freiem Himmel. Quelle: Jana Brechlin

„Das ist uns wichtig, denn er gehört zu unseren treuen Fans und langjährigen Unterstützern“, sagte Vereinsvorsitzender Klaus Köppe. Der abendliche Auftritt sollte eine Überraschung für den Jubilar werden. Damit die gelingt, war Köppe extra schon am Vormittag zum Gratulieren nach Klötitz gefahren. „So war ein Vertreter von uns da und wir konnten verhindern, dass Arthur der Verdacht kommt, wir kreuzen am Abend auf“, so Blasmusiker Köppe schmunzelnd.

Lamperswalder Marsch als besonderer Gruß

Und der Plan ging auf: Als die Musiker zu Spielen ansetzten, war Arthur Fischer sichtlich gerührt. Begeistert verfolgte er die Darbietung, als ihm zu Ehren – er ist gebürtiger Lampertswalder – der „Lampertswalder Marsch“ gespielt wurde. „Das ist eine schöne Überraschung und freut mich ganz besonders“, sagte er. Es folgten Geburtstagslieder und beliebte Stücke aus dem Repertoire des Musikvereins und die Klänge lockten immer wieder Zuhörer auf den Hof der Familie.

Auftritte sind noch rar gesät

Kein Zweifel, auch die Bläser genossen ihren Auftritt. „Für uns ist das eine schöne Gelegenheit, vor Publikum zu spielen“, versicherte Klaus Köppe. Nach der langen Pause seien Auftritte immer noch rar gesät. „Viele Veranstalter sind unsicher und planen deshalb noch nichts für dieses Jahr, andere buchen unter Vorbehalt.“

Planung derzeit schwierig

Und auch für die Planung im Verein sei die Situation schwierig. Weil gerade Urlaubszeit sei, könnten selbst die seltenen kurzfristigen Anfragen nur schwer realisiert werden. „Wir machen das ja alles ehrenamtlich und gerade unsere jüngeren Mitglieder arbeiten und haben auch ihre Termine – es ist nicht immer einfach, alles unter einen Hut zu bekommen“, fügte er hinzu.

Auch Publikum genießt Live-Darbietung

Umso schöner sei es, wenn es dann tatsächlich hier und da zu einem Auftritt komme. Dabei merke man, wie sehr auch dem Publikum die Live-Musik seit Monaten schon fehle. Arthur Fischer jedenfalls hat davon jetzt eine große Portion bekommen. Für die zum Ständchen umfunktionierte Probe gab es von dem 90-Jährigen und den anderen Zuhörern in Klötitz jedenfalls viel Applaus.

Von Jana Brechlin