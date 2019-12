Land-Weihnacht bietet viel Flair

Luppa/Schweta/Glossen

Klein, fein, ideenreich, gemütlich, unterhaltsam, erlebenswert – all diese Attribute kennzeichnen die Weihnachtsmärkte in Dörfern der Collm-Region. Stippvisiten in Luppa, Schweta und Glossen am Wochenende belegten das.

Zur Galerie Zu zahlreichen kleineren Weihnachtsmärkte wurde am 2. Advent in die Dörfer der Collm-Region eingeladen. Drei davon haben wir besucht.

Im Rund des Luppaer Pfarrhofes sind Stände für den Weihnachtsmarkt aufgebaut. Ebenso im Inneren der weihnachtlich geschmückten Scheune. Die ersten Gäste sitzen bei Kaffee und Stolle beieinander. Das Backwerk wurde wie auch die angebotenen Plätzchen von den Mitgliedern des Heimatvereins selbst gebacken. „Alles nach Familienrezepten. Für die Stollen haben wir sogar wie früher Mandeln abgezogen“, erzählt eine der Frauen vom Heimatverein.

Naschwerk nach altem Rezept

Zur Heidebäckerei nach Bucha wurden alle Zutaten gebracht und daraus zwei Sorten Stollen gebacken. So, wie es jahrzehntelang in vielen Familien üblich war. Nebenan am Stand finden Gäste bei den Viertklässlern der Grundschule Calbitz noch interessante Geschenke für den Gabentisch. Die Eltern unterstützen das. Auch sonst setzt man in Luppa auf dörfliche Tradition: Schlachtspezialitäten, Gegrilltes, Glühwein und Feuerzangenbowle, Gebasteltes werden angeboten und Bläsermusik erklingt zur Unterhaltung. Echt gemütlich!

Jugendwehr belebt Schweta

Seit zwei Jahren belebt in Schweta die Feuerwehr den alten Brauch. Vor allem die Mitglieder der Kinder- und Jugendfeuerwehr prägen den Mini-Weihnachtsmarkt. In den Wochen davor haben sie fleißig gebastelt und gebacken. Was entstand, bieten sie zum Verkauf an. Sogar der Weihnachtsmann schaute vorbei und überraschte die Kinder.

Heimatfreunde und Landfrauen

Zu den schönsten Weihnachtsmärkten in der Region gehört der vom Heimatverein und den Landfrauen organisierte in Glossen. Nicht umsonst kommen jedes Jahr hunderte Besucher in den Mügelner Ortsteil. Immer durften sie bisher gespannt auf Neues vor allem hinsichtlich der Gestaltung sein: Eine mehrstöckige Pyramide im Marktzentrum, beleuchtete Sterne, liebevoll dekorierte Stände mit Schnitzereien gab es. Bereits zum Auftakt am Freitagabend lockte der Markt mit einem Programm der Neusornziger Grundschüler und dem Wecken des Weihnachtsmannes.

Tombola ist Erfolgsschlager

Ein Erfolgsschlager des Marktes am Sonnabend: Die große Tombola der Landfrauen. Neben dem Kabarettprogramm sorgte der Mügelner Posaunenchor für Unterhaltung. So wünscht man sich einen Weihnachtsmarkt, meinten viele. Nachmachen erlaubt!

Von Bärbel Schumann