Land schafft Verbindung: Oschatzer Bauern beim bundesweiten Prostest nach Leipzig

Region/Leipzig

Hupkonzert am Dienstagmorgen an der Aral-Tankstelle in Oschatz: Ein gutes Dutzend Traktoren macht sich auf den Weg nach Leipzig. Am Steuer: Landwirte der Region, die sich am bundesweiten Protest „Land schafft Verbindung – wir rufen zu Tisch“beteiligen. In 16 Städten der Republik rollten am 22. Oktober Traktorkonvois – um die 200 in Leipzig, bei der zentralen Kundgebung in Bonn sollen es über 1000 sein.

Lauter, aber friedlicher Protest

Mobilisiert hatten sich die Bauern binnen weniger Tage über die sozialen Netzwerke und WhatsApp-Gruppen. Deshalb, und weil die Bewegung nicht zentral organisiert ist, sind genaue Angaben zur Teilnehmerzahl nur schwer möglich. Einig sind sich die Teilnehmer, zu denen neben Landwirten auch Hersteller landwirtschaftlicher Maschinen, Händler, Lohnunternehmer und weitere Akteure der Branche gehören, in einem Punkt: Das Agrarpaket der Bundesregierung schadet der Branche mehr als es nutzt. Um sich Gehör zu verschaffen, wolle man nach der Initiative Grüne Kreuze auf Ackerflächennun lauter, aber dennoch friedlich Aufmerksamkeit erregen. Brennende Strohballen oder Gülleverkippung vor Behörden seien nicht erwünscht, betonen die Initiatoren. Bei Bauernprotesten in Frankreich und den Niederlanden war zu solchen Maßnahmen gegriffen worden.

Oschatzer Bauern fahren zum Protest nach Leipzig Quelle: Christian Kunze

Um Aufmerksamkeit geht es in erster Linie auch Carsten Haagendoorn. Als angestellter Mitarbeiter des Landwirtschaftsbetriebs Schiegl in Ostrau legt er Wert darauf, ebenso gehört zu werden, wie die„Fridays-for-Future“-Bewegung. „Sie haben mit ihrem Protest Öffentlichkeit hergestellt und Bewegung in ihr Thema gebracht. Das ermutigt uns, es genau so anzugehen“, sagt er. Haagendoorn ist es leid, dass sich jedermann in die Belange der Bauern einmischt, ohne Bescheid zu wissen. „Das gilt für die Städter ebenso wie die Politiker, aber auch für die Bevölkerung vom Land, die noch nie einen Fuß aufs Feld oder in einen Stall gesetzt haben. Aber mitreden wollen sie alle.“

Anerkennung für Berufsstand

Ins gleiche Horn stößt Erik Lohmann, Landwirt derAgrargenossenschaft Altoschatz-Merkwitz. „Auf den Dörfern der Umgebung, wo wir täglich arbeiten, sind das Bewusstsein und die Anerkennung für den Berufsstand da. Aber je größer die Städte, um so schlimmer wird es mit den Vorurteilen und der Unkenntnis. Daraus resultiert eine allgemeine Abwertung unseres Berufsstandes. Deshalb müssen wir in diesen Städten, wo bisweilen zu unseren Ungunsten entschieden wird, zeigen, dass es so nicht geht“. Man habe das Bashing satt, wolle nicht mehr als Buhmann der Parlamentarier und Nichtregierungsorganisationen herhalten.

Etwa 200 Traktoren sind am Völkerschlachtdenkmal zusammengekommen Quelle: André Kempner

Chris Kühne vom gleichnamigen Landwirtschaftsbetrieb im Liebschützberger Ortsteil Zaußwitz sieht konkrete Gefahren, auf die es hinzuweisen gilt. Sie decken sich mit den Kernforderungen der „Land-schafft-Verbindung“-Initiative. Bürokratie und Überregulierung hätten mit der Verschärfung der Düngeverordnung ein besorgniserregendes Level erreicht, sagt er. „Die Folge dieser Vorschriften ist Unterdüngung. Sie schmälert die Erträge, schadet unseren Erzeugnissen und den Böden mehr als dass sie hilft. Ferner geht der Wirkstoffgehalt zurück“.

Kritik an Bürokratie

Einen Widerspruch sieht Kühne auch imMercosur-Handelsabkommen im Vergleich zu den in Deutschland geltenden Lebensmittelstandards. „Es gefährdet durch Billigpreise importierter ungeprüfter Waren die Versorgung mit sicheren, qualitativ hochwertigen und geprüften Lebensmitteln aus der Region. Der Trend geht auch ohne dieses Abkommen schon in die Richtung, günstiger, aber von minderer Qualität zu kaufen. Dem Verbraucher muss aber stetig verdeutlicht werden, dass er für die besseren Produkte auch mehr zahlen muss“, so Kühne.

Von Christian Kunze