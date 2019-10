Region/Leipzig

Hupkonzert am Dienstagmorgen an der Aral-Tankstelle in Oschatz: Ein gutes Dutzend Traktoren macht sich auf den Weg nach Leipzig. Am Steuer: Landwirte der Region, die sich am bundesweiten Protest „Land schafft Verbindung – wir rufen zu Tisch“beteiligen. In 16 Städten der Republik rollten am 22. Oktober Trakto...