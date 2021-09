Landesdirektion gibt grünes Licht für Windpark nordöstlich von Oschatz

Clanzschwitz

Mit der Genehmigung des Regionalplanes für Leipzig-Westsachsen ist auch das Vorranggebiet zur Windkraftnutzung am Käferberg bei Zaußwitz und Clanzschwitz Gesetz. Die Oschatzer Allgemeine erkundigte sich beim Liebschützberger Bürgermeister David Schmidt (parteilos) nach den Auswirkungen.

Ihr täglicher Newsletter aus Oschatz Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Oschatz direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was bedeutet die Genehmigung der Landesdirektion Sachsen konkret für den Windpark am Käferberg?

Schmidt: Der Begriff Windpark vermittelt vielleicht ein falsches Bild. Je nach Größe könnten hier fünf bis sieben Windräder installiert werden. Dazu erteilt der genehmigte Regionalplan sozusagen Baurecht, aber nicht so, dass jetzt hier jeder einen großen Mast errichten könnte.

Wer wird dann wann was bauen?

Das weiß ich nicht. Das wird einerseits der Markt regeln. Ich habe hier so viele Anrufe von potenziellen Investoren, die behaupten, sich einen Großteil der Flächen gesichert zu haben, so dass bei mir starke Zweifel an deren Seriosität bestehen. Man hört aber, dass sich tatsächlich viele Akteure um die Gunst der Eigentümer bemühen. Ich möchte, dass die möglichen Anlagenbetreiber ihre Konzepte vorlegen und darlegen, wie sie diese umzusetzen.

Welchen Einfluss hat die Gemeinde nach der Genehmigung des Regionalplanes überhaupt auf diesen Prozess?

Der Gemeinderat hat im März diesen Jahres einen Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan „Sondergebiet Windenergie Käferberg“ gefasst. Damit kommt kein Bauherr an der Gemeinde vorbei, bevor er einen Bauantrag im Landratsamt stellt. Die Investoren müssten also mit uns schon ein Einvernehmen dazu erzielen, wie welche und wie hohe Anlagen sie errichten.

Von Axel Kaminski