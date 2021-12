Landgericht verwirft Berufung eines Mügelners – er muss erneut hinter Gitter

Wermsdorf/Leipzig

Sein Vorstrafenregister ist lang und hat stattliche 22 Einträge. Diebstahl, Betrug, Urkundenfälschung, Leistungserschleichung, Drogen-Besitz – der Mügelner hat wenig ausgelassen, um auf seine Art über die (Lebens)-Runden zu kommen. Thilo M. saß auch schon mehrfach in Haft. Und er muss wieder hinter Gitter, bestätigte dieser Tage eine Berufungsverhandlung am Landgericht Leipzig. Dort ging es um Körperverletzung, vorsätzliche Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Alkohol und Drogen

Letzteres bestreitet der Angeklagte gar nicht. Der 38-Jährige trinkt eigenen Angaben zufolge regelmäßig Alkohol, nimmt ab und an auch Crystal und Cannabis. „Wegen der Ex-Frau und meinem Kind“, begründete er. Er dürfe das zweijährige Kind nicht sehen. Die Eltern gehen inzwischen getrennte Wege.

Ein Leben ohne Beruf

Und einen Führerschein hatte der Mann ohne erlernten Beruf, der nach der siebenten Klasse die Schule verließ, noch nie. Aber im Dezember vorigen Jahres fuhr er in Wermsdorf den Suzuki eines Bekannten, „weil der zu betrunken war.“ Mit 1,67 Promille und Drogen intus.

Handfester ging es dann laut Anklage am 9. Juli vorigen Jahres am Alten Jagdschloss zu. Dort soll Thilo M. einem jungen Mann, der dort mit seinen Freunden saß, einen Schlag ins Gesicht verpasst haben. Er erlitt Nasenbluten und Schmerzen.

Schlag ins Gesicht

Der Geschädigte Finn K. bestätigte im Zeugenstand den Vorwurf der Anklage. „Er hat mir mit der flachen Hand auf die Nase gehauen“, erinnerte sich der 18-Jährige an den Vorfall im Sommer. Beide hätten kein gutes Verhältnis gehabt. Gut möglich, dass vor dem Schlag Worte fielen. „Es war nichts Nettes“, meinte eine Zeugin (18), die am fraglichen Abend mit vor Ort war. Finn sei einer, „der immer provoziert.“

Zeugen vor Gericht

Weitere Zeugen vermochten nicht zur Aufklärung beitragen. Im Gegenteil: „Es ist ein einfacher Sachverhalt, aber jeder erzählt etwas anderes“, resümierte Rechtsanwalt Albert Pfeilsticker nach der Beweisaufnahme. Auch die Nichte des Angeklagten war auf dessen Wunsch vor Gericht erschienen und hatte ausgesagt. Dabei hatte die Schülerin (17) gar nichts gesehen. Nicht auszudenken, wenn die Jugendliche aus Gefälligkeit irgendwas ausgesagt hätte. Dann hätte ich gegen die Zeugin ermitteln müssen, sagte Staatsanwältin Stefanie Hoheisel. Es sei eine Frechheit, die Nichte in den Zeugenstand zu rufen. „Da fehlen mir die Worte. “

Schwierige Verhältnisse

Große Worte sind nicht die Sache von Thilo M. „Ich war nicht so der Schulgänger“, meinte er. Er wuchs in Heimen auf, haute dort ab und lebte mit 13 Jahren auf der Straße. Die Mutter habe er ab und an besucht, „mehr war nicht drin.“ Ohne die Schwester, bei der er jedes Wochenende verbringt, „würde er nicht mehr leben.“ Er bezieht Hartz IV. „Das Arbeitsamt hält meinen Mandanten nicht für arbeitsfähig“, erklärte Anwalt Pfeilsticker. Ihm fehle eine Struktur. Obwohl es vor Jahren eine Kostenzusage für eine Drogentherapie gab, griff er nicht nach dieser Chance.

Gericht und Staatsanwaltschaft sehen keine positive Prognose

„Wir sehen wirklich keine positive Prognose“, sagte die Vorsitzende Richterin Gabriele Plewnia-Schmidt unmissverständlich und verwarf die Berufung des Angeklagten als unbegründet. Auch mit Blick auf die vielen Vorstrafen des Mannes, der zum Tatzeitpunkt unter Bewährung stand. Das Urteil des Amtsgerichts Torgau vom April sei tat- und schuldangemessen. Vier Monate Haft verhängte es erstinstanzlich für die Körperverletzung, drei Monate für die Trunkenheitsfahrt. Ein früheres Urteil war in die Strafe eingeflossen.

Auch die Staatsanwaltschaft hatte entsprechend plädiert und das Urteil aus erster Instanz für richtig befunden.

Verteidigung scheitert mit Rechtsauffassung

Die Verteidigung war anderer Ansicht. Pfeilsticker hielt die Haftstrafe für das Fahren ohne Fahrerlaubnis für falsch. Sein Mandant sei nur wenige Meter gefahren, um einem Bekannten einen Gefallen zu erweisen. Und bei der Körperverletzung stelle sich die Frage, ob sich der Zeuge zuvor rechtmäßig verhalten hat – mit der Provokation. Sein Mandant habe eine geringe Reizschwelle, ihm sei nur die Hand ausgerutscht. Möglicherweise im Affekt oder aus Putativnotwehr.

Mit dieser Meinung stand der Anwalt allein. Es bleibt bei den verhängten Haftstrafen. „Selbst wenn Sie provoziert worden sind, so rechtfertigt das nicht eine blutende Nase“, erklärte die Vorsitzende Richterin in der Urteilsverkündung. Vorstrafe Nummer 23 ist damit amtlich. Die nächste Haftstrafe auch.

Von Saskia Grätz