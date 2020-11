Landkreis Nordsachsen: Ab Dienstag gelten schärfere Corona-Regeln

Nordsachsen

Für den Landkreis Nordsachsen gilt ab Dienstag (1. Dezember) eine neue Allgemeinverfügung zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Grundlage dafür ist die neue Corona-Schutz-Verordnung des Freistaates Sachsen, die ebenfalls am 1. Dezember in Kraft tritt. Diese verpflichtet die Landkreise und kreisfreien Städte zur Anordnung verschärfender Maßnahmen, wenn an fünf Tagen in Folge mehr als 50 beziehungsweise 200 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen verzeichnet wurden.

Landrat: Wir brauchen nicht um Zahlen feilschen

„Wir brauchen nicht um Zahlen feilschen: Fakt ist, den kritischen Wert von 50 haben wir längst überschritten, sachsenweit liegen wir laut Robert-Koch-Institut derzeit bei rund 242“, sagte Nordsachsens Landrat Kai Emanuel. „Das Virus kennt keine Kreisgrenzen. Die Regionen sind eng miteinander verflochten. Um die Zahlen wieder nach unten zu bekommen, brauchen wir keine Kleinstaaterei, sondern geschlossenes Handeln.“ Darum hätten sich die Landräte aller zehn Landkreise darauf verständigt, ihre Allgemeinverfügungen einheitlich nach den in Paragraph 8 der neuen sächsischen Verordnung definierten Regeln bei Überschreiten des 200er Wertes zu erlassen. „Kontakte vermeiden, um Ansteckungsgefahren zu verringern und damit das Virus auszubremsen – nur darum geht es“, so Landrat Emanuel. „Die Gründe dafür sind alle bekannt.“

Gültig bis 28. Dezember

Die Allgemeinverfügung enthält Beschränkungen für das Verlassen der häuslichen Unterkunft sowie Anordnungen zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung, zu Abgabe und Konsum von Alkoholika im öffentlichen Raum sowie zur Durchführung von Versammlungen unter freiem Himmel. Sie gilt bis einschließlich 28. Dezember.

Pflicht ist nun beispielsweise das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch unter freiem Himmel in Fußgängerzonen, in verkehrsberuhigten Bereichen, auf Parkplätzen vor Einkaufszentren, auf Spielplätzen sowie in öffentlich zugänglichen Parkanlagen. Das Verlassen von Haus oder Wohnung ohne triftigen Grund wird untersagt. Zu den triftigen Gründen gehören unter anderem Wege zu Schule und Kita, zum Einkaufen (im eigenen und im angrenzenden Landkreis beziehungsweise kreisfreien Stadt), zur Arbeit und zum Arzt sowie in den Kleingarten. Sport im Umkreis von 15 Kilometern wird ebenfalls gestattet. Im Fall einer Kontrolle müssen die triftigen Gründe glaubhaft dargelegt werden.

Alkoholkonsum beschränkt

Der Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit ist ebenfalls stark eingeschränkt und zum Beispiel in Fußgängerzonen und in öffentlich zugänglichen Parkanlagen verboten.

Auf Grundlage eines Erlasses des Sozialministeriums tritt ab dem heutigen 1. Dezember im Landkreis zudem eine Allgemeinverfügung zur „Absonderung von Kontaktpersonen der Kategorie I, von Verdachtspersonen und von positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen“ in Kraft. Damit sollen Quarantäneverfahren landeseinheitlich geregelt und der Infektionsschutz verbessert werden. Dies sei geboten, da Betroffene häufig in unterschiedlichen Landkreisen oder kreisfreien Städten wohnen und arbeiten beziehungsweise den Arzt aufsuchen.

Inzidenzwert bei 163

Die sogenannten Inzidenzwerte befinden sich im Landkreis Nordsachsen seit Mitte November auf einem konstant hohen Niveau von über 150 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, heißt es in der Begründung der Allgemeinverfügung. Dabei gebe es eine stetig steigende Tendenz der Infektionsentwicklung in Richtung eines regelmäßigen Überschreitens des Inzidenzwertes von 200. Der aktuelle Inzidenzwert lag am Montag bei 163,2.

